復仇者聯盟5｜羅素兄弟自爆製作進度　「拍攝規模最大的作品」

年度終極迪士尼粉絲大型活動D23，美國時間上周五至周日一連三日，在美國佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）舉行，而向來有重大事情公布的會上，今次就由「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）與導演羅素兄弟拍片亮相，宣傳明年重頭鉅製《復仇者聯盟：末日之戰》(Avengers : Doomsday)的拍攝進度 ，並揚言這部超級英雄鉅作會是他們「有史以來拍過最偉大的電影」！

《復仇者聯盟：末日之戰》導演羅素兄弟與「蟻俠」保羅活特，從倫敦片場發來的問候影片，令現場引起巨大迴響。（大會提供）

今屆 D23 為大家帶來《復仇者聯盟：末日之戰》神秘片段，隨後導演羅素兄弟與「蟻俠」保羅活特，從倫敦片場發來的問候影片，令現場引起巨大迴響。羅素兄弟在片段中表示：「《復仇者聯盟5》將是我們有史以來拍過最偉大的電影，同時也是我們迄今為止拍攝規模最大的作品！」

今屆 D23 為大家帶來《復仇者聯盟：末日之戰》神秘片段。（大會提供）

中途「蟻俠」保羅活特突然入鏡並阻擋鏡頭並說：「我們被令人驚訝的場景和一些出色的天才所包圍，當中包括很多你們在那段精彩的預告片中看到的人！將這個故事搬上大銀幕對我們非常重要，沒有你們的支持，我們都完成不了這部電影。」保羅成功地沒有任何劇透，但羅素兄弟的說話已令全球Marvel粉絲興奮，預示作為Marvel電影宇宙（MCU）第六階段關鍵作品的《復仇者聯盟：末日之戰》，無論故事或製作規模均達到一個前所未有的新高度。