Google 2025遊戲熱搜榜揭曉　GTA6僅排第七　冠軍居然發售僅一月

Google近期公布了2025年度熱搜數據，並特別單獨列出了遊戲項目。



令人意外的是，今年奪得冠軍寶座的是上市僅一個月的《ARC Raiders》，成功擊敗了此前備受關注的《光與影：33號遠征隊》和《寶可夢傳說Z-A》等熱門作品。

需要注意的是，Google的這份榜單並非簡單依據總搜索次數排名，而是統計從1月1日至11月25日期間搜索量增加幅度最多的作品。

因此，這更像是一份「最爆紅」或「最具話題性」的榜單，而《Fortnite》這類本身就極度熱門的作品則不會出現在其中。

完整的Top 10榜單如下：

1. 《ARC Raiders》

2. 《戰地風雲6》（Battlefield 6）

3. 《Strands》

4. 《雙影奇境》（Split Fiction）

5. 《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）

6. 《流亡黯道 2》（Path of Exile 2）

7. 《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI）

8. 《寶可夢傳說 Z-A》

9. 《Minecraft》

10. 《Roblox》



排名第一的《ARC Raiders》是由Embark Studios開發的第三人稱射擊、撤離遊戲，該作在過去幾年進行過零星測試，2025年10月30日正式上市後，迅速引爆全球話題。

《ARC Raiders》是一款多人撤離冒險遊戲，背景設在致命的未來地球，被稱為 ARC 的神秘機器所破壞殆盡。（Steam）

該作品全平台銷量累計已達700萬份，在Steam平台上的同時在線人數也一度突破46萬，在玩家群體中獲得了極高的評價。

