Google 2025遊戲熱搜榜揭曉 GTA6僅排第七 冠軍居然發售僅一月
撰文：快科技
Google近期公布了2025年度熱搜數據，並特別單獨列出了遊戲項目。
令人意外的是，今年奪得冠軍寶座的是上市僅一個月的《ARC Raiders》，成功擊敗了此前備受關注的《光與影：33號遠征隊》和《寶可夢傳說Z-A》等熱門作品。
需要注意的是，Google的這份榜單並非簡單依據總搜索次數排名，而是統計從1月1日至11月25日期間搜索量增加幅度最多的作品。
因此，這更像是一份「最爆紅」或「最具話題性」的榜單，而《Fortnite》這類本身就極度熱門的作品則不會出現在其中。
完整的Top 10榜單如下：
1. 《ARC Raiders》
2. 《戰地風雲6》（Battlefield 6）
3. 《Strands》
4. 《雙影奇境》（Split Fiction）
5. 《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）
6. 《流亡黯道 2》（Path of Exile 2）
7. 《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI）
8. 《寶可夢傳說 Z-A》
9. 《Minecraft》
10. 《Roblox》
排名第一的《ARC Raiders》是由Embark Studios開發的第三人稱射擊、撤離遊戲，該作在過去幾年進行過零星測試，2025年10月30日正式上市後，迅速引爆全球話題。
該作品全平台銷量累計已達700萬份，在Steam平台上的同時在線人數也一度突破46萬，在玩家群體中獲得了極高的評價。
