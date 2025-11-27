2026年遊戲廠商諸神交戰 除GTA6、生化危機9外 還有這小蘿莉
誰能想到2026年的遊戲陣容會如此令人震撼？一位社交媒體用戶整理出了一份明年即將推出的重要作品清單，直觀地展示了即將到來的遊戲大年。瀏覽之後，只有一個感受：這一年註定是玩家的盛宴，同時也是對荷包的巨大考驗。
這份清單中囊括了眾多備受期待的作品，包括：
．神鬼寓言
．GTA6
．漫威狼人
．007：初露鋒芒
．生化危機9：安魂曲
．漫威1943：九頭蛇崛起
．仁王3
．最後一戰：戰鬥進化
．戰爭機器：事變日
．漫威爭鋒
．波斯王子：重製版
．鬼武者：劍之道
．赤血沙漠
．虛實萬象
．聖火降魔錄：萬縷千絲等重量級新作。
這些作品橫跨多個類型與題材，既有經典IP的延續，也有全新世界觀的展開，幾乎滿足各類玩家的期待。面對如此密集的高質量發布節奏，哪一款將成為2026年最令人驚艷的存在？你又打算將時間傾注於哪一部作品之中？
