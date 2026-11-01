國產3A《影之刃零》登頂全球！甄子丹BOSS關卡極難　評分超黑神話

國產武俠3A遊戲《影之刃零》10月29日正式發售，港區標準版售價328元，數碼豪華版398元。發售當日，Steam平台同時在線人數峰值突破72萬，躋身Steam歷史單機遊戲在線人數總榜第15位，同時登頂Steam全球熱銷榜榜首。



由甄子丹擔任動作監製並親自參與動捕的Boss關卡成為玩家核心熱議點，相關話題迅速登上熱搜。不少玩家反應該Boss招式凌厲、判定嚴格，精準格擋與閃避的操作門檻較高，逆天難度下通關難度極大，甚至被玩家調侃為「明目張膽的無敵設計」。

發售當日，Steam平台同時在線人數峰值突破72萬，躋身Steam歷史單機遊戲在線人數總榜第15位，同時登頂Steam全球熱銷榜榜首。（Steam）

該Boss的動作體系深度還原了港式功夫片的凌厲風格，招式拆解融合了傳統武術技法，高難度的同時也帶來了極強的動作爽感，外國玩家評價其為《隻狼》之後最過癮的動作體驗。

甄子丹參戰飾演《影之刃零》的「魔淵」。（Phantom Blade Zero）

首批媒體口碑也表現亮眼，Metacritic平台PC版媒體均分達到88分，高於《黑神話：悟空》首發同期的81分，OpenCritic推薦率達到100%，成為又一款獲得海外主流媒體集中認可的國產3A作品。

Steam平台首批玩家評價為大多好評，好評集中在戰鬥手感、美術風格與世界觀設計，部分玩家則提出了優化與難度曲線相關的反應。

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