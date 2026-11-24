齊天大聖打入罪惡城？2026年11月22日晚，《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）美術總監楊奇在微博透露，剛打爆Rockstar Games（簡稱R星）新作《俠盜獵車手6》（《GTA 6》）第二章。面對這款首日狂收37.9億美元、Metacritic（M站）奪99分的神作，他直言「工業化」是對其貶損，盛讚它是「昂貴且低效的藝術品」。



《黑神話》總監讚《GTA 6》為低效的藝術品。

《黑神話：悟空》總監楊奇為何直指「工業化」是對《GTA 6》的貶損？

過去幾年，華語遊戲圈談起追趕歐美大作，總愛將「3A遊戲工業化」掛在嘴邊，普遍認為R星這類西方巨頭靠的是標準化流水線。然而，當《黑神話：悟空》的視覺掌舵人真正「落場」體驗《GTA 6》後，卻親手撕走這張標籤。楊奇認為將該作歸功於「工業化」實屬貶損，直言這明明是「無數個日夜和靈感的整合，昂貴且低效的藝術品」。這場由東方追趕者替西方巨獸平反「手藝人偏執」的話語權反轉，可謂相當戲劇性。

楊奇口中的「低效」，實質上是頂級遊戲團隊反抗演算法同質化的最後防線。以《GTA 6》為例，R星在雷奧奈達州（Leonida）捨棄了當前業界廣泛採用的模組化AI生成地形，堅持由美工團隊逐寸手工調校建築物室內光影與物件磨損痕跡。從Lucia Caminos在便利店搶劫時動態收銀機抽屜的機械慣性反饋，到Jason Duval駕駛快艇時水面泡沫破裂的流體力學，無一不是耗費成千上萬工時打造的「一次性微觀細節」。這種看似背離投入產出比（ROI）的執著，正是將純粹商品升華為文化符號的關鍵所在。

《黑神話》總監認為將該作歸功於「工業化」實屬貶損。（微博）

由花果山打到罪惡城：頂級總監變身「半個QA」？

兩款作品的文化反差更添奇異感：一邊是深山古剎、水墨留白的中式神魔世界；另一邊則是美國雷奧奈達州（Leonida，影射佛羅里達州）與罪惡城（Vice City）內，圍繞男女雙主角Jason Duval及Lucia Caminos展開的犯罪逃亡故事。偏偏楊奇在11月19日遊戲發售前夕，就如普通香港打工仔等放工般在微博曬出預載畫面，自嘲「無心勞作，度秒如年」。他打爆第二章後大嘆細節多得「令人髮指」，令他忍不住逐格驗收，笑言「快把自己玩成半個QA（品質保證人員，Quality Assurance）」，更爆出公司開了「無限服」，自己正被迫追趕同事進度，畫面極具喜感。

楊奇表示：「無心勞作，度秒如年」。（微博）

首日狂收37.9億美元卻嫌太繁瑣？兩大團隊的「低效」默契

《GTA 6》首發首日零售額高達37.9億美元（約合295.6億港元），一舉超越荷里活大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）約27.99億至28億美元的全球影史累計票房，M站99分亦追平經典《薩爾達傳說：時之笛》。不過，玩家反饋顯示，部分玩家嫌偷車撬鎖、帶重型武器易被通緝等擬真設定太繁瑣其實這正反映R星與遊戲科學（Game Science）的底層默契——當年《黑神話》堅持實景掃描古建、不設小地圖，同樣被批「低效堆料」，如今卻證明不計成本打磨細節才是神作通行證。

比較項目 《黑神話：悟空》 《GTA 6》 題材與風格 東方神魔史詩、實景古建與水墨美學 美式現代犯罪諷刺、雷奧奈達州寫實街頭 反效率執念 取消小地圖探索、極致打磨一次性精美場景 繁瑣擬真偷車機制、海量街頭微觀事件 市場及口碑 改寫國產單機紀錄，確立東方3A標竿 首日收37.9億美元，M站99分平歷史紀錄

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

