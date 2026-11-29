《GTA6》PS5首四日破3,900萬玩家！由Rockstar Games開發的《GTA6》正式推出後隨即席捲全球機迷。索尼互動娛樂（SIE）在PlayStation.Blog發文宣佈，本作成為PlayStation發展30年、橫跨五個主機世代以來，首發規模最龐大的遊戲作品，無論玩家人數還是遊玩時數均寫下平台新里程。



《GTA6》PS5首四日破3,900萬玩家！（Rockstar Games）

首四日數據驚人 同時在線人數破歷代紀錄

根據SIE內部統計，由2026年11月19日正式發售起至11月22日為止，短短四日內已有高達3,900萬名獨立玩家（Unique Players）在PlayStation 5平台遊玩《GTA6》（非銷量數字），跟隨主角傑森與露西亞在雷歐奈達州展開冒險。

SIE內容傳播經理Tim Turi在官方公告中披露多項首週末平台數據，當中亮點包括：

最高同時在線人數：刷新PlayStation遊戲的同時在線人數紀錄，力壓過往所有多人連線、免費遊玩以及單人遊戲的成績。



累計遊玩時數：全球PS5玩家首四日合共投入6.83億小時，折算每位玩家平均遊玩約17.4小時，反映作品黏性極高。



首四日數據驚人，同時在線人數破歷代紀錄。（Rockstar Games）

帶動PS5新機啟用 非聖誕假期單日新高

《GTA6》的強大號召力亦直接推高主機硬件活躍度。雖然SIE未有公開具體新機銷量數字，但官方透露11月19日發售日起，高達70%的新啟用PS5主機均以《GTA6》作為首款啟動的遊戲。這波熱潮更令PS5錄得自推出以來，撇除年末假期檔期外的單日最高新連線主機數量紀錄，足見大作對硬件換機與新機開箱的催化作用。

回顧30年合作淵源 罪惡城DualSense與邁亞密盛會助陣

藉著《GTA6》創下佳績，SIE亦向合作夥伴Rockstar Games致賀，並回顧雙方自PS2時期《GTA3》至今長久以來的合作歷程。配合今次上市，雙方除了推出兩款以罪惡城為設計靈感的特別限量版DualSense無線控制器外，更於剛過去的週末在邁亞密舉行現場活動「Grand Theft Auto VI: The Festival」，與一眾機迷同慶新作登場。

資料來源：PlayStation

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

