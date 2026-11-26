遊戲界年度盛事遊戲大獎（The Game Awards，簡稱TGA）公布2026年入圍名單，已於11月19日推出的《俠盜獵車手VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA 6》）一口氣拿下8項提名，其中包含最重量級的年度遊戲。



主辦人謝夫·吉斯利（Geoff Keighley）在美國時間11月17日週二，透過YouTube與Twitch直播特別節目，逐一宣布各獎項入圍者。

2026年遊戲大獎年度遊戲有哪些入圍作品？

年度遊戲的入圍者共6款，除了《GTA 6》，還有IO Interactive的《007 First Light》、Remedy與Annapurna合作的《Control Resonant》、S-GAME的《影之刃零》（Phantom Blade Zero）、卡普空（Capcom）的《生化危機：安魂曲》（Resident Evil Requiem），以及任天堂（Nintendo）的《薩爾達傳說：時之笛》重製版。

GTA 6（Rockstar Games）

除GTA 6之外其他五款入圍遊戲：

今年TGA共設31個獎項類別，從獨立遊戲、敘事、配樂、表演到多人遊戲、VR／AR都在其中。以發行商來看，任天堂以旗下作品合計12項提名居冠，卡普空以11項緊追在後，Annapurna Interactive與PlayStation則各有9項。

回顧去年，《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）在TGA 2025拿下年度遊戲，並橫掃包含最佳遊戲導演在內的9項大獎。

今年的年度遊戲名單上，有讓里昂·S·甘迺迪（Leon Kennedy）回歸的《生化危機：安魂曲》，也有粉絲從2020年等到現在的《007 First Light》，不少是玩家期待已久的大作。目前公布的只有入圍名單，包括年度遊戲在內的各獎項得主都還沒揭曉。

TGA 2026頒獎典禮訂於12月10日登場，比《GTA 6》11月19日的上市日晚了3週，年度遊戲等獎項的得主要到當天才會揭曉。

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