Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）MH系列一向有大量技巧，不過作為上班族，有時下班回家已很累，都不想搞什麼GP/大居合/精準突擊那些要時刻專注的東西。想追求更舒適狩獵的話，以下就介紹8套不用腦、簡單而強力的武器配裝推介：
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