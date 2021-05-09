Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）MH系列一向有大量技巧，不過作為上班族，有時下班回家已很累，都不想搞什麼GP/大居合/精準突擊那些要時刻專注的東西。想追求更舒適狩獵的話，以下就介紹8套不用腦、簡單而強力的武器配裝推介：