撰文：賴浩然
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【Resident Evil 8 Village/BIOHAZARD 8/生化危機8/惡靈古堡8】傭兵模式今集回歸了，在首次爆機後便可解鎖。此模式好玩之餘亦有CP挑戰獎勵，達成全SS更可解鎖「LZ回答者」雙頭劍。以下就先提供頭四個關卡的SS心得攻略：
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