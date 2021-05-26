撰文：賴浩然
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【咒術迴戰 X UNIQLO／UT】咒術迴戰動畫第一季播完後仍然高人氣，漫畫最近超展開更上了熱門搜尋榜。人氣作品當然亦受到UNIQLO青睞，乘聯推出成人及童裝多款T-Shirt即將在5月31日香港上架，比日本的6月4日還要早。另一方面動物之森X UNIQLO的Tee及日用品亦在5月28日香港推出：
👇UT X 咒術迴戰11款Tee香港5月31上架 虎杖悠仁/五條悟/伏黑惠 款式👇
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👇UNIQLO X 動物之森 Tee/日用品 香港5月28上架 👇
👇UNIQLO X 動物之森 點擊即睇女裝👇
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👇UNIQLO X 動物之森 點擊即睇男裝👇
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👇UNIQLO X 動物之森 點擊即睇童裝👇
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👇UNIQLO X 動物之森 點擊即睇BB衫、毛巾、環保袋👇
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