【咒術迴戰 X UNIQLO／UT】咒術迴戰動畫第一季播完後仍然高人氣，漫畫最近超展開更上了熱門搜尋榜。人氣作品當然亦受到UNIQLO青睞，乘聯推出成人及童裝多款T-Shirt即將在5月31日香港上架，比日本的6月4日還要早。另一方面動物之森X UNIQLO的Tee及日用品亦在5月28日香港推出：