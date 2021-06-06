撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-06-06 06:00

【Horizon Forbidden West/地平線：西方禁地】PS5/PS4期待大作《地平線》續集早前就在State of Play展示最新Gameplay，除了畫面靚絕之外亦看到很多戰鬥場面，Aloy更有著更多招式。編輯部也有幸受邀Guerrilla Games，向遊戲總監 Mathijs de Jonge及敘事總監Benjamin Mccaw進行訪問：

Horizon Forbidden West 敘事總監Benjamin Mccaw（Guerrilla Games）

Horizon Forbidden West 遊戲總監 Mathijs de Jonge（Guerrilla Games）

👇PS5 Horizon《地平線：西方禁地》深入訪問（點圖觀看）👇

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是次的訪問非常充實，兩位總監都有盡力及詳細地解答問題，完全沒有隨便帶過，非常誠懇。當中能得知遊戲已進入最終開發階段亦令人振奮。也能深入了解到今集對比上集很多的進化之處，期望不久之後便會有推出日吧。

👇PS5 Horizon 地平線西方禁地超靚畫面實機Gameplay👇

畫面超靚的PS5獨佔大作《Horizon Forbidden West》今次展示了實機Gameplay。講述Aloy一段尋找Erend的情節，可看到戰鬥部份同樣以弓為主及有潛行元素，亦能近攻用矛攻擊。Aloy亦有潛水面罩、緩衝降傘、掃描器（找跳躍點）、鉤索等工具，更有一招Cut-In的大雷擊絕招。還可運用敵人掉下來的機槍來攻擊。

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