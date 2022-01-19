【集體回憶 / Webgame / Flash game / 連登】現在科技日新月異，電子遊戲技術也在不停進步，近年便有NFT、Play 2 earn遊戲陸續面世，接下來「元宇宙」metaverse也正磨拳擦掌要大展身手。但無論世界點變，小時候在網上玩的Webgame、Flash game帶來的回憶始終是無可替代，最近新有網民在連登討論區發帖討論大家兒時玩過的線上遊戲，引起大量網民熱烈討論尋找回憶。



8、90後集體回憶「無個性戰隊」

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Flashgame網盛極一時 Asia Dog、新線上遊戲地帶回憶多

如果是8、90後的網民，相信不少人都曾在小時候用家中電腦（以至學校電腦室的電腦）上網玩各種Flash Game；當年電腦硬件的運算能力自然遠不能和現在相比，不是人人都負擔得起能玩到3D遊戲的中高階電腦，於是只要隨便一部上到網的電腦、用瀏覽器就能玩的Flash Game就成了學生哥的熱門之選，如「無個性戰隊」、「魔塔」、「Yahoo桌球」等都是人氣之選。當年亦十分流行合集多款Flash Game供線上遊玩的網站如Asia Dog、新線上遊戲地帶等均極受歡迎。

即睇網民齊數各個經典Web game / Flash game：

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因安全性問題，Flash已經全面停用；不過如果想重溫兒時回憶，還是有方法可以玩到Flash遊戲，方法便是使用獨立的Flash瀏覽器。唯需注意lash是因為安全性問題而停用，即使用第三方Browser也不能保證完全安全；網上下載應用程式、使用Flash自有其風險，一切後果由用家自行承擔。教學可參見另文：Asia Dog童年遊戲網重開 想即玩無個性戰隊 教你裝Flash瀏覽器

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夾公仔機近年在香港大行其道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店舖；最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。👉👉看全文：破解古蠱夾公仔機 幾十蚊夾PS5｜日本YouTuber一星期喪夾數百萬元