【攻略 地平線西域禁地 / 禁忌西域 / Horizon Forbidden West / PS4 / PS5 / Game評】過去幾個月家用機遊戲市場都較靜局，幸好來到今年2月開始大作連發，先有Pokmeon阿爾宙斯、Rainbow Six Extraction、然後現在本月重點遊戲《地平線西域禁地》，接下來還有《Elden Ring》艾爾登法環，Game迷們有排忙了。以下為《香港01》科技道《地平線禁忌西域》遊戲攻略，早中期即可取得傳說級武器、防具方法及競技場打法心得。



*以下攻略以PS5版為基準

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打競技場取傳說級裝備 戰力即時提升

當玩家打主線去到二十多級左右時，通常發現戰鬥越來越有壓力，因為敵人強度在早中期會持續提升，如果沒有練功賺錢升裝的話會打得較為吃力。這時可以去打挑戰關及競技場，取得獎牌用來換取紫色以至傳說級（金色）裝備，換上強力裝備後遊戲流程就輕鬆得多。

要挑戰競技場，首先需要完成主線任務，然後再做完支線任「重返競技場」，即可開啟競技場挑戰。完成競技場可獲得獎牌，用來交換傳說級武器和防具。

即睇地平線Horizon西域禁地競技場攻略 早中期取得超強傳說武器防具方法：

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地平線Horizon西域禁地競技場攻略 早中期取得超強傳說武器防具方法：

要開啟競技場換取傳說級裝備，首先需要完成18級主線任務「庫魯特」，然後再完成支線任務「重啟競技場」。只要一直跟著任務指示做便可，沒有什麼難度。完成任務後會開啟在競技場入口（紀念林）的競技場挑戰。玩法是挑戰各種敵人編成的關卡，在限時之內打倒全部敵人就算成功，可以獲得獎牌。留意超時的話就算過關也拿不到獎牌。



雖然有時限，其實過程實頗為寬鬆，競技場中使用的道具不會真的消耗（不論挑戰成功與否），可隨意使用進階陷阱、標槍、彈弓等較昂貴的子彈強力快速通關；或盡情使用耐力藥水連出戰技。



大部份關卡都可以靠向敵人施加冰/強酸屬性，再用爆炸屬性的攻擊（如爆炸標槍）來快速殺敵；又或者使用大量陷阱靠陷阱的火力快速通關。建議打競技場之前先準備冰焰爆破彈弓、腐蝕爆破彈弓以及電光炸藥標槍發射器，有這些就足以應付競技場中大部份敵人；這些武器的入手方法請見前文Horizon地平線西域禁地8大心得攻略。



一些關卡會指定玩家的裝備（類似Monster Hunter的鬥技大會），不過系統給的武器和子彈都很充足，多以弱點屬性攻擊敵人也不難過關。完成競技場挑戰可獲得獎牌，用來換取傳說級裝備，其中武器需要84個獎牌，而防具則需要50個。如果只想換武器，那麼打2層+第3層（精熟）的頭兩關就可以了；想要武器和防具一次過換完的話就要需打完頭3層+第4層（專家）第一關。



【競技場各層重點解說】

業餘：沒有難度可言，隨便打都能過。尾關的滑行獸頗難對付，但是時間有5分鐘之多，運用電擊和冰上狀態後再丟標槍/用電漿爆破弩攻擊就輕鬆過關。



中級：不算太難，頭兩層冰/酸+爆炸標槍輕鬆解決；第3層「燃料罐現像」會被多隻挖掘者圍攻較麻煩；可使用電擊絆索或陷阱快速打倒挖掘者後再慢慢處理寬口獸。



尾關「深處奇敵」要打獵潮獸，這隻要在22級主線任及之後才會出現，如果沒有打過的話會在這裡很容易遭到挫折。這個獵潮獸是超級煩，它體型大又會一直瘋狂飛撲，而且背上的灑水器會使出極之噁心的360度附帶擊倒的噴水攻擊，一個不慎就會被飛撲+360度噴水「屈起上」，一起身又被噴水吹飛然後又食飛撲，噁心到一個極點。



更麻煩是同場還有兩隻牙口獸，當你想先處理牙口獸時就被獵潮獸飛撲+噴水，想先處理獵潮獸時又會被牙口獸一直騷擾，而這一關的限時竟然只有3分鐘，有時運氣不好單是被吹飛再爬起來已經花掉1分鐘了，然後就根本不夠時間打，大概是整個競技場最噁心的一關。



建議打法是先盡快處理兩隻牙口獸，祈禱獵潮獸不要使出太多飛撲；用爆炸標槍可以很快解決掉兩隻牙口獸，然後用冰爆破弩很容易就能令獵潮獸脆弱化，再用獵人弓打掉它背部的噴水器。打掉噴水器之後戰鬥就很簡單了，脆弱效果完了就再用冰爆破弩打，然後用撕裂標槍攻擊，打到弱點可打出三四百傷害，只要能快速清掉牙口獸，要在一兩分鐘內打倒獵潮獸並不難。



精熟：來到這層敵人強度明顯提升，要同時對付多個中型敵人；但都同樣可以靠冰/強碌再加爆炸標槍 / 陷阱來解決。唯一是第3關「風背奮戰」要打會潛地的齧殼獸，而且時限只得2分鐘非常趕，不要猶豫使出你的最強火力。齧殼獸怕酸，施加強酸狀態後再用推進標槍打背脊，爆炸範圍可一次打到多個部位，能一口氣打出二三千傷害，能否過關就看這招了（可以飲耐力藥水來連打推進標槍）。



精熟尾關要打撼牙獸和兩隻酸蝕爪步者，雖然撼牙獸難打但時間有5分鐘相當鬆動。先處理兩隻爪步者，可用繩索定住再用爆炸標槍解決，然後再慢慢打撼牙獸。撼牙獸怕冰，用冰箭或冰爆破箭先上脆弱狀態再用推進標槍不難解決。也可以用爆破弩的電擊彈打它側面的電光炸藥引發爆炸，再用撕裂標槍狂打弱點。



比較煩的是它的側面自動炮台，彈速快範圍大又會吹飛，非常噁心；可以先耐性地將炮台打掉，也可以盡量保持在撼牙獸的正面，對方就會減少使用側面的自動炮台。



撼牙獸的體力下降到一定程度後會召喚3隻挖掘者圍攻玩家，但建議先盡快集中火力解決撼牙獸，再來處理挖掘者；用蓄力R2或者撕裂標槍可一擊令挖掘者倒地，再補一個致命攻擊基本上就可收掉一隻，不難處理。



專家：第一關要打兩隻空翔者和1隻捲背獸，兩個都怕冰，冰彈弓+爆炸標槍輕鬆解決。打完這關就會夠獎牌換1把傳說級武器和防具，之後的關卡可以後面有空再來打。



【傳說武器防具推薦】

獎牌可交換的傳說武器方面分有獵人弓「尋死者的暗影」、神射弓「鑄落」以及爆破弩「爆破鑄爐」三個選擇；三把都十分強力，換自己喜歡的種類便可。個人會推薦尋死者的暗影，因為獵人弓比較全面，而且這把弓的撕裂傷害超高，用來拆甲打零件非常優秀，配合「諾拉雷霆戰士」防具的專注強化可大大提高拆零件能力。加上遊戲缺乏好用的雷屬弓，而尋死者的暗影可以射進階電擊箭，電擊累積值非常高很易麻痺敵人，一把武器就可做齊麻痺敵人和拆零兩個效果，十分優秀。



至於3套防具，記者選擇了強化專注的「諾拉雷霆戰士」，畢竟個人比較習慣射箭，有這套防具再齊技後幾乎有用不完的專注。另外兩套防具「提那科擊潰者」是玩底力（低生命）、「卡爾加追蹤者精兵」是玩陷阱，如果喜歡玩這些流派當然也好用。



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