LEGO達人製作加大魔II Rick Dom｜細節外型比新版MG大魔更帥更惡

LEGO Rick Dom Zwei 加大魔II｜近來BANDAI發售了改良版MG大魔1.5版，不少買家都覺得跟舊版分別不大，但定價就比舊版貴上百多元，風評不算太好。那究竟要改成怎樣，才可以令高達迷滿意？日本LEGO達人YOGO ( @yg45yg ) 製作的1/35 加大魔II (力奇大魔II / Rick Dom Zwei )，或者就是答案！



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YOGO是一家中學的模型愛好會顧問老師，這款Rick Dom ii 共花了4個月時間製作，其比例為1／35，身高70cm，它並不是沿用動畫設定，而是一套網上畫師原創的改版插圖，外型更厚重，有更多細節，可以給YOGO盡情發揮，而且有1把極具特色的巨型火箭砲。

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MS-09R-2 加大魔II 最先出現於《機動戰士高達0080 口袋中的戰爭》，而這款LEGO版，正式其實是《0083》中的Rick Dom Zwei ，它是自護公國軍一年戰爭末期推行的「統合整備計畫」重新設計機體，不過未來得及大量生產，戰爭已到尾聲。這部機在OVA版《0083》推出後，也沒有公開過完整的詳細設定，一直至2016 年 Blu-ray Box 內將聲音廣播劇《宇宙蜉蝣2》收錄其中，才將設定補完。

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