寶可夢朱紫 Pokemon｜第9世代的《精靈寶可夢》已經發表，由於系統玩法未有太多細節公開，暫時最多人討論的就是火水草三屬性的「御三家」小精靈。大家都在談那款最可愛，會選那一隻與你一起開始訓練員之旅。



最多人愛新葉喵 網民：「佢好似靜香」

外型先決，現時最受注目的9代御三家是草系的新葉喵（ニャオハ），另外又有人發現，9代火系呆火鱷（ホゲータ）已放棄了在十二生肖動物中選材，最好笑是，不少人都覺得新水系潤水鴨（クワッス）有點像唐老鴨，甚至有人表示「有人覺得三頭精靈很像靜香、胖虎和小夫嗎？」👉寶可夢朱／紫 新御三家有樣睇｜阿爾宙斯1.1洗翠黎明即日更新

左起：新葉喵（ニャオハ），呆火鱷（ホゲータ）潤水鴨（クワッス）

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訓練員票選最愛御三家小精靈

早8代共24隻御三家精靈，有日本網民在2022年初做了一次Ranking投票，選出樣子最可愛、最多人喜歡的御三家精靈，即睇這有趣的排名榜。而文尾還有兩個很特別的投票，就是「好睇唔好食」其實並不好用的Top 3，還有相反3款超進化後能力最勁的小精靈！



（留意：比卡超、伊貝這款非御三家精靈不會上榜／投票只計算未作任何進化時的精靈）

+ 19

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最不好用御三家Top 3

第3位 奇異種子／第2位 波卡曼／第1位 菊草葉

御三家即是玩家離開家鄉時，可從博士手上3選1帶走，由頭跟到你尾的首隻小精靈，當中包括：火水草屬性。它們的設計通數都很可愛，但實際很多時都是好睇不好用。外國網民就曾經選出「進化後實際最不好用的御三家」（笑）

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超進化後最好用御三家Top 3

第3位 水箭龜／第2位 噴火龍／第1位巨沼怪

相對的，御三家當中，超進化後最實用的三位小精靈又是誰？不知是感情分，還是「無印」（即第1代Pokemon）的御三家真的最好用，三甲中有兩隻都是元祖Pokemon，但都不敵由水躍魚超進化而成的巨沼怪！它的物理攻擊達到了150，雙防110，總數值比超級噴火龍更勁！

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2月27日任天堂舉行網上Pokemon 寶可夢系列發布會，Switch 全新作品《寶可夢朱／紫》於2022年冬天發售，全新的御三家精靈設定公開。同場還公布《阿爾宙斯》Pokémon LEGENDS 推出Ver 1.1.0 洗翠黎明更新，以及《Pokemon GO》等4款手遊update。👉寶可夢朱／紫 新御三家有樣睇｜阿爾宙斯1.1洗翠黎明即日更新