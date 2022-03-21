《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》×《鐵拳7》聯名合作發表

日本 SEGA 宣布，自家旗下人氣格鬥對戰遊戲《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》（VR快打 esports／Virtua Fighter esports／バーチャファイターesports），將會與萬代南夢宮娛樂旗下人氣格鬥大作《鐵拳7》推出聯名合作登場！



Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown將會與人氣格鬥大作《鐵拳7》推出聯名合作。

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至於在這次的聯名合作方面，預定將會收錄《鐵拳7》外觀打扮風的 Skin 合作等內容登場，例如像是打扮成三島一八模樣的結城晶，與裝扮成三島平八模樣的陳洛等等，至於更細部的合作內容，目前還有待官方後續發表。

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