2022年4月動畫新番 / 春番動畫表｜不經不覺已來到2022年3月下旬，再過不久4月新番 / 春番就會開始放送。之前的1月新番陣容已是不錯，還有海夢意外跑出成為今季大家的老婆等；而4月新番的陣容更是強大，動漫迷們準備好空出時間來追番吧！



多部人氣漫畫改編動畫上映 強檔續作亦多

2022年4月新番有不少新年的人氣新漫畫改編作，比較矚目的有人氣和評價均極高的《Spy x Family》、在連載開始時於網上引起一陣熱話的《派對咖孔明》等。另外也有不少戀愛題材的漫畫改編，如《擅長捉弄人的高木同學》作者的另一部作品《女忍者樁的心事》、攪笑戀愛漫畫《不會拿捏距離的阿波連同學》以及不停放閃光的漫畫《式守同學不只可愛而已》等。

連《黑岩射手》也在過了10年後再度動畫化。

即睇2022年4月新番 / 春番20部必追推薦：

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續作方面也一樣強大，有超人氣輕小說《盾之勇者成名錄》第二季因疫情延期後終於在今季播出，另外也有隔了幾年終於回歸的《約會大作戰》第四季，動畫播出後人氣極高的《古見同學有社交障礙》第二季，以及《王者天下》第四季等。總言之今年4月新番的陣容是相當強大，動漫迷們有得忙了。

2022年四月新番表20套必追推薦（詳細介紹請見圖輯）：

【01】輝夜姬想讓人告白 -Ultra Romantic-

【02】SPY×FAMILY 間諜家家酒

【03】派對咖孔明

【04】不會拿捏距離的阿波連同學

【05】女忍者樁的心事

【06】式守同學不只可愛而已

【07】古見同學有社交障礙第2季

【08】理科生墜入情網，故嘗試證明。r=1-sinθ

【09】朋友遊戲

【10】約會大作戰IV

【11】王者天下 第4季

【12】夏日時光

【13】街角魔族第2季

【14】盾之勇者成名錄 Season2

【15】魔法紀錄 魔法少女小圓外傳 Final SEASON -淺夢的黎明-

【16】攻殼機動隊：SAC_2045 第二季

【17】ULTRAMAN SEASON2

【18】新羅馬浴場

【19】BLACK★★ROCK SHOOTER DAWN FALL

【20】真一騎當千



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