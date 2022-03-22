最新日本小學生未來理想職業調查｜日本的電視台或調查機構不時都會進行「小學生的理想職業調查」，如日本的「第一生命保險公司」調就會定期進行此類調查，除了因為結果通常都頗有趣外，亦往往能反映當期日本的潮流及流行文化。最近「第一生命保險公司」就公開了最新一次有3000名受訪者關於他們未來的理想職業，結果出乎意料地「無夢想」。



日本小學男生最想做「打工仔」 女仔想做甜品師傅

據日本第一生命保險公司早前進行、訪問了3000個日本學生關於他們未來的理想職業調查，其中小學男生的第一位是「打工仔」（会社員），有高達9.6%的男生選擇；至於第二名及第三名分別是「YouTuber」（9.3%）及「足球選手」（8.1%）。小學女生方面，第一名是「甜品師傅」（パティシエ），以13.2%居於首位，第二三名則為「護士」和「幼稚園老師」（7.2%）。

我地呢班打工仔...

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同一調查中除了小學生外亦訪問了中學生及高中生，而「打工仔」則制霸了所有中學生及高中生排行榜的第一名，而且選擇的比例更是高達接近20%。

至於為何如此「無夢想」的職業會成為學生們的主流理想，原來背後有十分合理原因，就是因為新冠疫情已維持兩三年，許多公司都已實行在家工作 / 遙距工作，又或者是四天工作制、彈性工作時間等；可能不少孩子在家中見到雙親的工作環境十分自由和舒適，因此就覺得「當個打工仔也不壞」。

據調查，在去年10年時，東京23區內已有超過一半的公司有實施在家工作。

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另外和醫護相關的職業也有上升趨勢，相信也是因為新冠疫情、許多前線醫護努力拯救生命的形象感動了年輕人，使他們產生了將來投身醫護行業的想法。值得一提是去年有日本的大型補習社進行類似調查，結果男生第一名是「遊戲設計師」、女生第一名則是「藝人」；另外也有人攪笑地選擇「鬼殺隊」等來自動漫的虛構職業。

日本網民對此反應普遍為覺得好笑及戲謔，留言「社畜精神真是太棒了」、「奴隸教學發展得太好了」等，也有認真討論指出「甜品師傅看起來充滿夢想，但其實是重勞動、非常辛苦的工作」等。

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