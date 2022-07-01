MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為MR早期實用裝備、部份強力武器防具推薦。



Rare 8可作過渡裝使用 本篇未畢業直接去MR更好

魔物獵人傳統由下位到上位、上位到G位時都會因魔物的實力大為上升、而自己又未有素材整裝換裝時要經歷一段陣痛期；如果用MHR本篇的畢業裝（天彗龍、淵源等）是可以一直打到上MR 4星，但若是較新加入的獵人本篇還未畢業，又或者是防禦力不夠很易死想先加防的話，也是可以在MR 1~3星中造一些較好用的裝備作過渡之用。

當然還是不太建議花太多時間在1~3星上，理想是盡快打上四星刷Rare 9裝，不少都可以用到爆機。而無論你要不要整過渡裝備也好，記得打任務行過礦點、骸骨點時都要摸一摸掘一掘，因為不論整裝和整飾品都會用到這些MR素材。

天狗獸武器作為過渡用相當不錯

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MR早期實用武器推薦：



天狗獸武器：如果感覺輸出不夠，可考慮換天狗獸武器，平均性能十分優秀，高物攻有白斬還有1個3洞，足夠用到換畢業武器了；惟缺點是天狗獸武器種類不多。



礦石系列武器：用街邊掘的礦就能造出R8，在城塞高地掘到雲鳩石和央心礦石可再升級，作為過渡用是不錯。不過要注意雖然所有武器都有礦石派生，但是部份礦石武是需要大龍玉等怪物素材來強化，礦石輕弩更是要MR怨虎龍素材；如果為了整一把礦石來特意刷怪又未必值得了。



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大名蟹銃槍：容易製作又有通常炮擊LV6，銃槍的一大好處是不太依賴技能，只要有炮術3就能有不錯的輸出，又有盾在未熟習魔物招式之前都可擋住，頗適合推進度。



蠻顎龍弓：在本篇已是很強的過渡裝，來到Sunbreak也一樣是安心信賴，最重要是由本篇強化上來不需要天鱗。同樣想要雷屬弓的話可製作飛雷龍，但是要用到迅龍素材。



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MR早期實用防具推薦：



原角龍（草食龍）手：砲術2+炮彈裝填1+2洞，完全是為了銃槍而設，而且製作極簡單，街邊隨便打隻原角龍拿到「草食龍的大重骨」就可以開啟製作了。另外也可以選擇岩龍頭，砲術2+炮彈裝填1+防禦2+2洞1洞，可配合自己其他部位選用。



蠻顎龍腰：在本篇直到2.0版本都是畢業裝，來到MR版本繼續強勁，技能只有攻擊2但是有4洞/1洞/1洞，基本上造了肯定不會虧，問題是天鱗才能製作。



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泥翁龍頭：斬斧專用頭，高速變型2+強化持續1+2洞/2洞，很大機是現版本斬斧畢業裝，盾斧也有機會用到。



海境手、鉻合金腰、妃蜘蛛腳：弓玩家用的防具，其實就是本篇畢業裝的G位替換，防禦力和洞數都更好了，換了可以加防兼出多一兩個技能。製作海境手要用的「大鎧石鯛」需要靠交易船的稀有道具取得，妃蜘蛛腳的臣蜘蛛的艷絲則是去沙原或火山打臣蜘蛛取得。



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冰狼龍裝泛用又強力 建議MR 4星換裝再推進度

無論前面有沒有整過渡裝都好，個人相當推薦上到MR4之後刷一套冰狼龍防具及武器；有點像本篇時打完怨虎龍就刷一套怨虎龍裝來打後面的怪一樣。冰狼龍裝一套就有挑戰者5、力量解放5、翔蟲能手3、看破2和新技能合氣2，基本上除了不用會心的武器（如銃槍）之外都可以泛用的防具。

來到Sunbreak蟲技變得更重了，翔蟲能手的效益也就更大了。

冰狼龍武器的性能亦非常好，自帶的冰屬性攻擊可以不理，當成高物攻+短紫斬的武器來用；想要的話還可以配合剛刃研磨和砥石使用高速化來保持紫斬。而且重點是冰狼龍很易刷，打街場都相當穩。

相當優秀的冰狼龍武器

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