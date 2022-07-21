《鋼之鍊金術師》艾爾金屬頭盔1：1 發售　還原厚重質感不用1萬元

以販售金屬器具而聞名的日本品牌 IRONFACTORY，近日推出人氣漫作《鋼之鍊金術師》「阿爾馮斯·艾力克 Alphonse Elric」1/1 比例頭盔。



看過《鋼之鍊金術師》的粉絲想必都知道，阿爾馮斯·愛力克是兄長「愛德華·艾力克 Edward Elric」的弟弟，因為人體煉成，失去了自己的身體，後被兄長以手臂為代價把靈魂封印在鎧甲上。

日本有公司製作出1比1《鋼之鍊金術師》艾爾金屬頭盔，訂購到出貨約 3 個月時間。

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此次釋出的 1/1 比例頭盔，重約 11 公斤，全程由 IRON FACTORY 自家工廠 Castem 將不鏽鋼加熱到 1,700 °C 並倒入 3D 模型模具打造，而憑藉 52 年的精密製造技術，其品項還附帶可拆卸部位的功能，每件還配有特別設計的木製儲物盒。

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