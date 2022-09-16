MHRise Sunbreak新魔物 洛克人EXE合集 Capcom TGS 2022懶人包｜一連4日的東京遊戲展Tokyo Game Show TGS 2022正式開始，繼之前的Nintendo Direct、State of Play和SEGA發布會之後陸續有廠商在TGS舉行發布，今晚就有Capcom時長約40分鐘線上發布會，包括Monster Hunter、生化危機、街霸等大IP的最新資訊，以下整理發布重點懶人包。



MHRise Sunbreak 新魔物公開傀異克服

今次Capcom的發布可算是相當足料，首先有Monster Hunter Rise Sunbreak魔物獵人堀起:破曉下次的免費更新內容情報，展示了將於9月底推出的免費更新內容第二彈的情報。首先有新魔物泡狐龍的稀少種「焰狐龍」和棘龍的亞種「茶棘龍」，兩者都只需MR10便開放。前者感覺有少許像泥翁龍，會在地上留下帶火焰的物質。後者則有威力足以一擊打倒玩家的蓄力吐息。

重點之一是有全新的「傀異克服」系列魔物，是剋服了噬生蟲傀異化的強大魔物，首先登場的有傀異克服霞龍，將會有更具侵略性的新招式。「傀異克服」大概就是相當於MHW的「歷戰王」，大家要做好面對強敵的準備。

應該是等同歷戰王級數的傀異克服魔物

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另外也追加了6星的儡異調查任務，對像魔物有黑蝕龍、棘龍、爆鱗龍、熾妃蜘蛛和金獅子；在這些任務能獲得新的儡異素材，用來進一步開放武器的儡異強化插槽（即是又要農了）。還有就是開放了武器外觀、追加一堆付費附費道具和活動任務等。

按圖放大MHRise Sunbreak新魔物 洛克人EXE合集 Capcom TGS 2022懶人包：



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生化危機系列情報

然後是生化危機系列的情報，不過大都是以前公開過，像是生化8 DLC的內容「第三身模式」、傭兵模式新內和以及新編章操作Rose遊玩的「Shadows of Rose」等；另外還有生化7、RE2、3的Switch雲端版，主要是公開了實機影片可看到更多實際遊玩場面。

Shadows of Rose將採用1命機制，只要玩家被擊中一次就會Gameover；不過相對地玩家也能用Rose的神奇能力來對付敵人

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全新IP Exoprimal Anthem機甲打恐龍

今次發布中公開了很多Capcom新IP《Exporimal》的情報，從公開的影片中可將這款遊戲簡單總結為「Anthem機甲 x 地球防衛軍」，不過打的不是外星蟲蟲而是恐龍。遊戲還提供大量自定義和強化機甲的玩法，喜歡Warframe等機甲遊戲的玩家可以留意。另外官方也提到這是款PVP遊戲，但目未尚未公開詳情的PVP對戰玩法。

Exoprimal看起來相當有趣

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Rockman EXE合集

Fans們等到頸到長的Rockman洛克人EXE系列新消息，雖然不是新作不過合集也比沒有好；Rockman EXE合集將會一次過收錄系列由1到6以及衍生版本共10款遊戲，再加入高清化、美術圖鑑等新功能。另外官方也提到正為遊戲開發連線遊玩及交換晶片功能，滿足玩家的期望。

雖然不是新作但總比沒有好

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街霸6新資訊 世界巡遊睇落勁有趣

今次直播中公開了幾位新角色，包括Ken、印度佬Dhalsim、青狼Balanka以及本田，都是系列元老級人馬。另外詳細介紹了遊戲中的三個模式，其中比較值得注目的是「世界巡遊」，可理解為街霸的「生涯模式」，玩家能夠自創自訂義角色，在遊戲中向街霸的各個鬥士拜師學藝學習不同招式，再挑戰世界內的各個NPC。而此模式也有育成和裝備的元素，等級和裝備越強時也能對敵人造成更多傷害。將橫向鬥格融入RPG玩法看起來相當有趣，就算不擅長對人戰鬥，也能在這單人模式中享受鬥格遊戲的樂趣。

人氣角色Ken當然不會缺席街霸6，不過就和Ryu一樣換了新Look

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9月15日Capcom TGS 2022發布完整影片：



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