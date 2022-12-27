手機條漫掀起熱潮　Z世代滑出600億美元商機　箇中魅力到底在哪？

「現在很多年輕人不知道頁漫要上下看、還是要Z字型看，真的，我真的遇過這種狀況。」頁漫、條漫都有創作經驗的漫畫家十八日分享她的觀察。



條漫是什麼？直式、全彩創作，方便手機閱讀

對於一般讀者來說，頁漫就是日本漫畫的代名詞；條漫則是以韓國為首的創作，融合了網絡（Web）與漫畫的（Cartoon）的「Webtoon」一詞就是由韓國首創，擁有直式手機閱讀、全彩等特性。

▼▼▼如何理解條漫？▼▼▼

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也因符合手機閱讀的格式，讓條漫愈來愈被搬上檯面，根據條漫平台LINE WEBTOON的數據顯示，目前平台內的漫畫數量將近900部、月活躍用戶200萬；另一家韓國巨頭KAKAO營運的KAKAO WEBTOON則透露，今年單日閱覽次數最高達120萬次、註冊用戶數相較去年成長達65%。

研調機構公佈的數據也很驚人，市場調查公司Spherical Insights表示，2021年全球條漫的市場規模為47億美元，到了2030年預計成長至601億美元，年複合成長率超過37.5%。

除了條漫本身高度成長的市場規模之外，最重要的是，即將成為消費主力的年輕世代在閱讀上發生了行為轉移，對品牌、企業、組織來說，當中會不會存在新的機會與被淘汰的風險，是更值得關注的層面，而要找尋機會，就必須更深度了解條漫。

條漫的魅力在哪？讓台灣最大漫畫獎也頒給條漫

條漫的興起絕對離不開的是「手機」。

由文化部主辦台灣最大的漫畫獎項「金漫獎」，今年度的評審委員召集人、代表作為《傾國怨伶》、《火王》的漫畫家游素蘭表示：「條漫崛起的原因就是『人人有手機』，比起頁漫，條漫更符合手機閱讀的格式。」

在今年，金漫獎也首度把最大獎頒發給條漫作品《星咒之絆》，過去雖然有零星的條漫入圍，但是這是第一次條漫得獎，更是一舉奪下最大獎的殊榮。

十八日也提到：「尤其是現在的中小學生，看書（紙本漫畫）對他們來說不一定是娛樂，他們的娛樂是遊戲、影像，而圖像的娛樂就是條漫。」再加上載體為網路平台加手機，讓條漫幾乎都是全彩，與頁漫做出了區隔。

符合手機閱讀的格式、年輕人娛樂習慣的改變，就是條漫的魅力所在，還有另外一個原因就是「 更新速度 」。

相較於頁漫以「周」或「月」為單位更新，有些條漫為了在平台上能抓住讀者的目光，持續吸引讀者每日閱讀，少數甚至會以「日」為單位更新，像是游素蘭雖然以頁漫創作為主，但也曾受到中國平台的邀請創作過條漫，她就提到過去的經驗：「更新得很快，缺點就是畫面不夠精緻，但是手機快速滑動，這些缺點也就看不到了。我個人認為，現階段頁漫在畫技、分鏡、張力的表現會比較好。」

但同時她也強調：「頁漫跟條漫，就像是不同的表演方式，沒有絕對誰好誰壞。只是我覺得條漫在未來會逐漸取代實體漫畫的閱讀，實體漫畫也不會消失，而是會變成一種收藏品。」

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條漫對創作者具有什麼意義？

從另外一個方面來看，條漫不只讓讀者更便利地使用手機看漫畫，更重要的是讓創作者有不同於以往，向讀者展示作品的機會。過往漫畫出版仰賴編輯團隊，投稿的創作者必須爭取少數的曝光版位，更像是編輯團隊在「選品」。

跟著條漫起飛的平台，雖也會有編輯團隊的存在，但更大方地向創作者打開大門。《星咒之絆》的創作者Moonsia就提到：「 條漫平台給了創作者一個機會，讓所有人都有機會把作品放上去。 」

研調機構Allied Market Research於今年7月發布的報告中也提到：「條漫降低了創作者的門檻（包含對於繪圖工具的需求），並可以觸及到更多的創作者。」

不過，對創作者的需求門檻較低，代表的是更激烈地競爭。不只是前述提到的更新速度，條漫很多追求每一話都有爆點，在劇情在上面就要在「話話有爆點」的同時，讓整體故事不至偏移，帶來的考驗與頁漫不同。

而成功的條漫也不亞於頁漫，如台灣漫畫家洪元建的作品《宅男打籃球》也預計影視化，又或是獲得全球破億美元票房的《與神同行》也同樣出自條漫作品。

也就是說，從韓國興起的條漫格式正在形塑新一代「漫畫」的定義，還要再深入理解，不妨拿起手機、下載條漫平台試著一頭栽入這個全新的世界。

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