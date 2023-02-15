全球僅45張　究極寶可夢卡牌2億日圓天價出售　超稀有來歷曝光

日本動畫《寶可夢》（POKÉMON ）風靡全球，由動畫推出的各式周邊更是為發行公司賺進大把鈔票。其中，於1996年公開發售的「寶可夢集換式卡牌遊戲」人氣高漲，更是帶領全世界吹起卡牌熱潮，不少玩家散盡家財只為了收藏1張珍貴的遊戲卡牌。近日，一張超稀有、全球限量45張的皮卡丘卡牌，以天價2億日圓（約合港幣約1180萬）被上架到日本最大的寶可夢卡牌專賣店販售，驚人天價瞬間吸引全網關注。



位於日本秋葉原的寶可夢卡牌專賣店「晴屋2（Hareruya 2）」，近日上架1張究極稀有的寶可夢卡牌「皮卡丘插畫家（ILLUSTRATOR）」，並標價「2億日圓」，網上除了展示該張卡片共22張的細節照片外，卡片的4角與正反面保存狀態也被詳細公開。

+ 17

店家說明，這張卡片被美國第三方交易卡片認證的鑑定公司PSA（Professional Sports Authenticator）判定評分為8.5／10分，PSA透露，專家會依照卡片的真偽、印刷表現、保存狀態來評分，PSA也補充，曾獲得滿分10分評價的「皮卡丘插畫家」卡牌的售出價格為6.7億日圓（約合港幣3950萬），這誇張的價格也被登記在健力士世界紀錄（台譯：金氏世界紀錄）成為「最昂貴」寶可夢卡牌。

此外，「皮卡丘插畫家」之所以如此珍貴稀有，原因不只是因為最初發行僅45張，更是因為最初能幸運擁有它的門檻並非「金錢」，它是官方於1998年在月刊雜誌舉辦插畫比賽，活動的「最優秀賞」和「優秀賞」得主，才能獲得的夢幻逸品，許多收藏家起初根本購買無望。

綜合外媒報導，1996年寶可夢公司推出了「寶可夢集換式卡牌遊戲」，曾在2016年奪得最暢銷戰鬥卡牌遊戲的頭銜，2017年在歐洲戰鬥卡牌市場市占率甚至高達82%。發售至今迎來25周年，寶可夢卡牌在全球賣出超過632億張卡牌。此外，2021年日本銷售額更狠超另外一款知名漫畫《遊戲王》的衍伸戰鬥卡牌，成為名副其實的「卡牌王者」。

延伸閱讀：

《灌籃高手》才賣破百億 「東映」社長手塚治62歲逝世

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】