現代日本人會進行數碼切腹？奇妙關鍵字上榜令網民感好奇又吃驚

本週末有個非常奇特的關鍵字「數碼切腹」（「デジタル切腹」）突然就上了日本Twitter的趨勢關鍵字，非常有衝擊力的詞彙讓許多不知情的日本網民都感到十分好奇，究竟什麼是「數碼切腹」。原來，這個關鍵字是出自史克威爾艾尼克斯這家經典老字號遊戲公司旗下經營的線上遊戲所發生的騷動。



「切腹」儀式是什麼？

所謂的切腹，想必看過日劇或是動漫的讀者們並不陌生，切腹是日本歷史傳統中一種自殺的方式，也是武士中一種光榮且有自尊的死法，是過去日本人謝罪與戰敗或者是感到屈辱時，最極端的做法。著名的日本作家三島由紀夫也是在日本戰敗後選擇了自殺，對社會造成了深遠的影響，因此切腹，也是許多外國人聯想到日本武士道時會想到的儀式。

▼▼▼「數碼切腹」一詞令日本網民好奇又吃驚▼▼▼

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那麼Twitter上火紅的「數碼切腹」指的又是什麼呢？

事情的起因在於《FINAL FANTASY XIV》（以下簡稱FF14）這款線上遊戲，由開發了《勇者鬥惡龍》、《王國之心》、《FINAL FANTASY最終幻想》系列等經典遊戲的製造商「史克威爾艾尼克斯公司」所經營，《FF14》已經經營了十年，是線上遊戲界少數的常青樹，與歐美的《魔獸世界》都是世界上玩家無數的經典線上遊戲。

在1月24日時，《FF14》推出了新的超高難度關卡「絕歐米茄檢証戰」，世界各地的好手都會組成團隊來競爭世界第一個通關的團隊。而在角逐競爭後，日本隊伍「UNNAMED_」瞬即宣布成功通關，成為世界第一，但卻在之後被內部爆料成員使用了外掛工具來幫助通關，立刻引發了玩家的嚴厲批判與嘲弄。

雖然該團隊成員與使用外掛的玩家也有發文道歉，並承諾不會再次犯下這樣的錯誤。但曾經參與過該團隊的另一名日本頂尖玩家認為自己曾經受惠於開外掛的隊友，宣布已將自己經營多年的角色與帳號全部刪除，這個激烈的謝罪舉動被國外網友稱作「Digital Seppuku」也就是「數碼切腹」，這個名詞傳回日本後爆紅，瞬間就爬上了關鍵字榜。

網友熱烈討論「數碼切腹」是否真的有必要？

由於宣佈要刪帳號的玩家本人其實並非這次事件的直接參與者，官方也沒有宣布會對他進行任何懲罰，這樣的舉動是否真的必要引起熱議，有許多網友表示這其實跟日本社會強烈的輿論壓力有關。

「某人的角色刪除行為在國外似乎被稱作『數碼切腹』，這不單單只是個玩笑。這種過度的責任感以及強迫這種行為的外部壓力，實際上說不定是只有日本人才特有的感受。」

「數碼切腹似乎讓歐美人士非常吃驚『有必要連帳號都刪除嗎？』

因為日本人很重視高潔的品格，認為這樣做是種美學？

正確答案是在日本社群中，如果做錯了事是絕對不會被原諒的，除非有很堅強的心理，不然只能離開這個社群。」

「原來在做錯事情後刪除帳號並消失就叫做『數碼切腹』。但是很多時候這樣做只是為了保護自己，我覺得沒有到能稱作切腹的等級。大概只能說是脫藩。有時候他們還會在別的藩復活呢。（苦笑）」

網絡遊戲社群如同社會的縮影

事件過後，《FF14》遊戲官方旋即對使用外掛的團隊祭出了懲處，沒收了他們身為世界第一的頭銜以及遊戲內的通關稱號與道具，讓玩家紛紛叫好。但實際上，過去遊戲也曾傳出歐美玩家開外掛得冠軍的爭議，但這次日本玩家先自行謝罪做出刪帳號的舉動還是第一次，是否因日本與歐美文化差異造成的引人深思。但不管如何，玩遊戲的時候還是要好好地遵守規則才行！

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