薩爾達傳說王國之淚攻略 第五能力藍圖取得方法電池容量提升教學｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲第五項能力「藍圖」的取得方法以及電池容量提升教學。



本文承接主線流程攻略上篇：



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地底世界大冒險 取得第五能力「藍圖」

當玩家在監視堡壘完成前置劇情之後，就可在海拉魯大陸自由探索自行決定攻略劇情的順序，一般而言而是先去調查四個異變i.e.四大神殿，不過除了神殿以外還有另一條關於「地底世界」的主線。雖然玩家並不需要進行地底探險都可以爆機，但是在地底可獲得極之方便的第五項能力「藍圖」，同時地底也有豐富的左納烏尼姆礦藏，單是為了這兩點就十分值得探索。

最後一項能力「藍圖」

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取得藍圖能力之後，系統會自動記憶玩家最近用究極手製作過的物件，然後透過藍圖就能快速重新製作出來。玩家可將喜歡的配方登錄為最愛，另外也可在遊戲中獲得設計圖石板，以設計圖快速製作出物品。發動藍圖後會自動搜尋範圍內的材料和左納烏裝置；如果有欠缺的部份也可消費左納烏尼姆直接生成出來。將車、飛機、木筏等常用的配方記起來後探索時就方便多了。

有藍圖之後甚至可以靠左納烏尼姆憑空變出建造物。

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 第五能力「藍圖」入手方法及電池容量提升方法：



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薩爾達傳說王國之淚攻略 第五能力「藍圖」入手方法及電池容量提升方法：



1. 在完成監視堡壘的早期劇情、開放鳥望台及四大異變的調查後，在監視堡壘內和喬舒亞對話，承接任務「拍下地底人」。



2. 通過監視堡壘南邊的「海拉魯平原的深穴」前往地底世界，出發前記得多帶光亮花的種子在身上。



3. 將光亮花的種子投擲或附加在箭上射擊即可「種」出光亮花點亮四周。如果玩家已能建造車輛，可將光亮花直接種在車子上，就可成為移動光源。



4. 一來到地底時可找到調查員，得知洛貝利爺爺一路往西走了，自然玩家也要跟著往西走。



5. 地底世界的怪物強度遠高於地面，如果玩家在早期就前往的話要有心理準備，盡量迴避戰鬥。不過相對地底的怪物都會掉落左納尼烏姆，是很好的礦石來源。



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6. 一直往西走直到抵達另一個破魔之根就可找到爺爺，和爺爺對話開放照相機功能，對石像拍照再回去監視堡壘找喬舒亞即可完成「拍下地底人」任務。



7. 然後玩家需要完成任意一個四大異變的調查i.e.四大神殿的其中一個；完成後回去監視堡壘找喬舒亞，就可獲得任務「沉睡於地底神殿之謎」。



8. 傳送去「伊亞斯斯之根」（即「拍下地底人」中拍攝石像的位置），沿著附近石像面向的方向一直前進。



9. 跟著石像走就會到達「中央大廢礦」，和管家魔像對話即可獲得「藍圖」能力，並且會和可蓋進行boss戰。



10. 打嬴可蓋後回去監視堡壘找喬舒亞，用藍圖能力幫洛貝利爺爺修好熱氣球就能完成「沉睡於地底神殿之謎」任務，並開放爺爺的後續研究所相關任務。同時喬舒亞也會提醒玩家石像往西南方向延伸，玩家可繼續依該方向調查。



11. 另外是啟動中央大廢礦的鍛造魔像之後，就能用左納烏尼姆交換左納烏能源結晶（產量比空島高出十倍以上），每有100個左納烏能源結晶就可在電池魔像處製造電池提高電量上限1格，在監視堡壘外面就可製作。



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