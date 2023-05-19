薩爾達傳說王國之淚攻略 簡易主線流程完結篇 大師之劍取得方法｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲主線流程完結篇以及大師之劍的取得方法。



＊＊＊流程攻略可能涉及劇透，閱讀之前請留意＊＊＊

本文承接主線流程攻略上篇及中篇：



👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(上)

👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(中)

集合4賢者之力初戰加儂

當玩家完成4個神殿之後就可回去監視堡壘找普爾亞覆命，然後就要前往浮在半空中的海拉魯城堡。最簡單是用監視堡壘鳥望台飛上半空再滑翔過去，當然想自己用飛機、熱氣球或火箭等飛上去也是可以。建議在出發之前多準備料理，特別是準備一些向陽草料理，可回復因瘴氣而暫時失去的心心上限。料理的食譜可見另文攻略：

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜全料理食譜一覽 治療瘴氣料理製作方法

另外是海拉魯城堡有不少好裝備，包括外觀和性能都十分出眾的「近衛套裝」，如果之前未去拿的話在解主線時可順便入手。詳細入手方法可見另文攻略：

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜落地即取高階近衛兵套裝、封面林克裝

海拉魯城堡中有許多黑色的高級敵人

到達海拉魯城堡後就一直追著薩爾達的幻影走（任務會標示地點），每到一個地點都要打一場雜兵戰，這裡的敵人強度較高，但相對地也會掉落更好的素材，可不停用餘料建造造出強力武器「以戰養戰」。接連打了五六場戰鬥最後任務會指示玩家前往主殿，在這裡和幻影加儂進行Boss戰。

由於己方有幾個賢者的分身幫忙人數眾多，基本上全交給分身自己在外圍繞圈子射射箭便可；如果玩家有獸王弓等強力弓箭，可以跑上樓梯再跳上半空後以子彈時間連環射擊加儂或其分身的頭部，使可打出大量傷害，射得較準的話一次子彈時間就可收掉一隻分身。

+ 2

打到一半HP後幻影加儂會強化，其中一隻加儂會放出逐漸擴大的瘴氣，很快就會擴大至全地面無法迴避，不過只要攻擊正在放出瘴氣的加儂瘴氣範圍就會消失（射箭或跑過去斬他都可以）。然後繼續正常戰鬥就可過關。

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜袋子擴張方法 攜帶更多武器弓箭盾牌

尋找第五位賢者

打嬴幻影加儂後對面戰略性徹退，己方也需要提升戰力i.e.尋找第五位賢者。但是遊戲沒有第五位賢者的線索，任務指示亦僅提醒玩家去調查古代的遺跡。

正常玩法固然是自行在海拉魯大陸各處調查古代遺跡，但如果不想廢時間心力尋找的話，答案是初始空島南邊「費羅尼空域」中的龍頭島。然而整個費羅尼空域都被雷雨覆蓋，視野極差走錯半步都會踩空跌落街；同時因為雷雨的關係無法爬牆（除非有已強化的防滑裝備），用金屬裝備時雷擊又會打在自己身上，雖然不是物理上無法到達龍頭島但是極之困難，並不建議硬闖。

建議採取正攻法先完成任務「環卡遺跡的秘密」，完成後便可解開費羅尼空域的雷暴。玩家需要前往監視堡壘東南邊的卡卡利科村，和帕雅及塔烏洛對話即可獲得任務。然後用通天術進入浮在半空的遺跡內部，對石板拍照再給塔烏洛看便可獲得線索「東南方 龍之地」，以及開啟下一階段任務。

+ 5

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜全鳥望台位置一覽 解放謎題解法教學

然後玩家需要前往泡泡拉高地鳥望台，再前往卡溜茲湖找塔烏洛，獲得解謎的線索。

謎題解法是首先在河流附近尋找一套三件的雷光衣防具，第一件就在塔烏洛所在的房間內，另外兩件的位置可按圖放大：

+ 3

找齊之後穿上整套雷衣，然後前往位於河流盡頭的祭壇，在祭壇上放置一個左納烏能源，即可啟動遺跡停止費羅尼空域的雷暴。

+ 1

然後就是經鳥望台飛上半空，經雷鳴之島到達龍之島；到達後燒掉神廟旁的蔓藤，再打開一扇考驗生命力的門（需要10個心心上限）。開後後見到一個面具，面具叫你將它搬去特定位置（有鐳射引導）並獲得任務「來自太古的指示」，造一架飛機飛過去即可。

+ 6

放置好面具後觸發劇情來到地底，先點亮前方的破魔之根，再將面具放在魔像的頭部就可觸發劇情，然後玩家就要收集魔像的4個部位來完成魔像；能取得魔像部位的工坊門口會亮著綠燈。建議可先去點亮北方的「烏希奇橋之根」，照亮地圖後就比較好走。每個工房一進入之後都會鎖門，玩家需要帶著部位穿過工房i.e.機關解謎時間，如果之前的神廟玩家比較勤力的話應該不太困難。比較tricky的是右臀工坊的電柱，需要將車輪裝成一高一低，就可剛好卡在電柱上走到對面。

+ 5

將4個部位都組裝好後就能復活魔像，玩家也可召喚魔像一同作戰。然後帶著魔像前往指定地點（其實就是魔像的教學關，沿途會教玩家魔像的各種能力），進行boss戰「被奪的魔像」後就能和魂之賢者定下契約。這場戰鬥中玩家無法直接對被奪的魔像造成傷害，但只要連續攻擊它就能擊退它，將它擊退到牆邊的鐵荊棘就能造成傷害，重覆直到打倒。

+ 4

取回大師之劍 擊敗古代魔王

打嬴Boss後正式和魂之賢者定下盟約，亦從魂之賢者口中得知薩爾達公主的決心和大師之劍的線索，得知大師之劍肯定尚在現代，下一步就是要找到它，同時開啟主線任務「大師之劍的線索」。

下一步是依指示去地圖北方海拉魯大森林找德庫樹長老問大師之劍的下落；但是在這個時間點整個森林都會被迷霧覆蓋無法進入（空降或是地面進入都不行，會直接黑畫面再將玩家傳送走）；玩家需要在森林東南方的深穴進入地底世界，經地底世界來到森林的底部i.e.「拉奇薩諾姆之根」再用通天術穿上去，就能直接來到德庫樹長老面前。

+ 4

到達後進入大樹內部、跳入裡面的深穴，在深穴底部打倒幻影加儂就能令森林回復正常；和大樹對話之後得知大師之劍的位置，正是白龍身上（如果有玩完龍之淚主線劇情的話便知道白龍的真正身份）。

👉薩爾達傳說王國之淚主線攻略｜全龍之淚圖案位置一覽

+ 7

用鳥望台飛上半空然後降落到白龍身上，走到白龍頭即可取得大師之劍（需要精力值，如果精力上限不高建議先準備回復精力的料理/藥物）。

取回大師之劍後就可以和加儂決一死戰，先回去找普爾亞交差，但這次又是沒有魔王所在位置的線索，只有說地底相當可疑，可找喬舒亞問問情報。當然玩家可跟著喬舒亞把地底各地都調查一遍，但如果想直接去打王的話其實也不難猜，答案就是海拉魯城堡下面的深穴，直接飛進去城堡下面就可以了。進入深穴底部後只有一條路，一直前進即可到達boss房，只是途中有大量白銀級的強勁敵人，打到後半段更無法借用賢者之力只能solo，用盡你的渾身解數吧。也建議出發前先準備大量向陽草料理。

+ 3

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜第五能力藍圖取得方法電池容量提升教學

到達boss房後小伙伴們到達助戰，先打幾波雜兵軍勢，同樣是人多的關係繞外圍打太平拳即可。打完雜兵後小伙伴們後下斷後，玩家自己去單挑魔王加儂。和幻影加儂的打法基本上一樣，雖然用大師之劍也能打出不錯的傷害，但如果用附加了很高攻擊力的餘料（30以上）的王族之劍/槍的話，極限迴避後的突擊攻擊能打出非常高的傷害。玩家也可以先拿著大師之劍戰鬥，在成功發動極限迴避後才換成王族系列的武器來輸出。

加儂會隨機切換不同武器，拿武士刀時的攻擊較難極限迴避，建議擋或跑步躲掉；而槍的突刺攻擊是最容易閃的，隨便一個橫跳就能成功發動突襲，是輸出的好機會。

打嬴第一次後魔王加儂會變成第二形態和叫分身，這時小伙伴們也趕來幫忙了變成大亂鬥；但打法也是一樣，等他換長槍時極限閃避再突襲就能輕鬆打倒他。也可利用他拿出巨棒施放全地圖攻擊時產生的氣流飛上半空，再用子彈時間+獸王弓/獸神弓瘋狂輸出。

打嬴第二形態後魔王還會再變成為黑龍，這就真的是最後一戰了，而且是非常簡單的機制戰鬥，在高處跳下去打掉黑龍身上的四團眼球、最後再跳到黑龍頭頂打碎秘石就通關了。而每次跳完之後白龍會再將玩家載回高空，不用擔心會跌死。

+ 6

打完黑龍後，勞魯夫婦用最後的力量將薩爾達由白龍變回人類，皆大歡喜的大團圓結局；結局CG就留給玩家自己觀賞。

+ 9

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