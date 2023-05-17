薩爾達傳說王國之淚攻略 簡易主線流程 推薦順序及過關要點(中)｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲主線「龍之淚」任務攻略及龍之淚位置一覽。



＊＊＊主線攻略可能涉及劇透，閱讀之前請留意＊＊＊

本文承接流程攻略上篇：



👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(上)

《王國之淚》中尋找龍之淚 解開古代海拉魯王國之謎

「龍之淚」是遊戲的主線劇情任務之一，當玩家由空島回到海拉魯大陸後，就可在監視基地西北面不遠處的「新瑪麗塔驛站」附近接到「英帕與地上圖畫」任務，完成後便會開啟「龍之淚」系列主線。任務需要玩家找出分布於海拉魯大陸各地的11個龍之淚圖案，每找到一個都可開啟一段CG動畫劇情；而龍之淚的劇情主要是講述古代海拉魯王國的故事，由於會涉及重大劇透，因此這裡就不談劇情詳細，只列出全部龍之淚的位置。

英帕與地上圖畫

👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(中)

在玩家完成龍之淚劇情的時點，玩家不會獲得任何裝備或新能力等實質獎勵；不過始終有劇情要看，可以不用太積極做而是一邊探索地圖、去到邊就做到邊。至於各地的鳥望台位置及解開方法請見另文攻略。

記者做完龍之淚之後深受衝擊，希望大家都能不被劇透自己做完

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚主線攻略 全龍之淚圖案位置一覽：



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1. 在監視堡壘西北面的「新瑪麗塔驛站」附近和NPC博嘉多對話，承接「英帕與地上圖畫」任務。



2. 和附近的英帕婆婆對話，用究極手幫她修好熱氣球，然後點火讓熱氣球升上高空。



3. 找出藏於圖畫中的「龍之淚」，龍之淚為圖畫中的一顆淚滴狀圖形，但一個圖畫中可以有許多淚滴狀圖形，要訣是由高空看圖畫時，真正的龍之淚滴會整個都以實心綠色螢光顯示，細心點留意一般不難找到。



4. 找出第一個龍之淚之後，英帕會說去忘卻神殿調查（任務會標目的地），前往找忘卻神殿英帕，入口在峽口中間。



5. 在神殿深處找到英帕和一幅地圖，標記了所有龍之淚圖畫的大約位置，全部一共有11個。按圖放大詳細位置及最近的鳥望台：



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