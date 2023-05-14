薩爾達傳說 王國之淚 攻略合集：故事流程、武器防具刷錢、新手上路｜不少Switch機迷期待的《薩爾達傳說 王國之淚》終於正式推出，今集無論故事、遊戲性都比上一代更為優勝。今次就為大家製作一系列的攻略合集，包括新手上路攻略、口袋擴張方法、坐騎獲得方法、防具強化四大妖精位置及解放方法、快速刷錢方法以及簡易故事流程等攻略，協助大家完美地完成遊戲。



薩爾達傳說 王國之淚 攻略持續更新...

．新手開荒心得 十個必學實用小技巧

要在《薩爾達傳說 王國之淚》要更快上手，就要學以下攻略10個必學實用技巧以及活用四大能力幫忙過關。

雙手武器＋石頭的組合可快速破牆挖礦

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．新手上路攻略 活用四大能力

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略｜新手上路攻略 活用四大能力過關更輕鬆

．簡易主線流程

《王國之淚》在遊戲最初的劇情過後，林克將會於今集的新地圖「天空島」開始冒險；在初始的天島取得今集的幾個新能力之後，便會回到海拉魯大地正式開始今集的劇情。回到海拉魯大地開啟各條主線任務之後就是自由時間，可自行選擇要攻略的主線任務，也可自由在海拉魯各地探索，或是挑戰今集的新地區天空島及地底世界等等。

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．口袋擴張方法

由於所有的武器、盾牌和弓箭都有耐久度、使用一定次數後就會粉碎壞掉，因此裝備自然是能帶越多在身上越好；同時能多帶武器在身上也代表能多帶不同種類、特性和屬性的武器，以面對各種不同情況。不過裝備的口袋容量有上限，一開始玩家只能帶5把弓和4個盾，雖說不是無法戰鬥但多少有點不便。幸好擴張口袋容量有方法。

讓你喜歡的袋子變大

前往攻略👉薩爾達傳說 王國之淚 攻略｜口袋擴張方法 攜帶更多武器弓箭盾牌

．坐騎獲得方法 入手公主黃金馬匹

（待更新）

．防具強化方法 四大妖精位置及解放方法

（待更新）

．快速刷錢方法

（待更新）

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