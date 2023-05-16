薩爾達傳說王國之淚攻略 簡易主線流程 推薦順序及過關要點(中)｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲主線流程攻略及過關要點，包括風水火雷四大神殿的位置及解法攻略。



＊＊＊流程攻略可能涉及劇透，閱讀之前請留意＊＊＊

本文承接流程攻略上篇：



👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(上)

四大神殿、地底探險、龍之淚

在海拉魯中心的監視堡壘完成前期任務之後，就可以自由決定接下來要攻略的任務順序；這時可進行的主線劇情有三條，分別是四處異變i.e. 四大神殿，地底探索以及尋找龍之淚。由於地底怪物的強度非常高，加上到處都有會扣減生命上限的瘴氣，早期攻略非常困難，建議先完成四個神殿取得新能力及提升心心上限之後再到地底探索；然後在前往四個神殿的期間順便解放各地的鳥望台和回收龍之淚。

四個神殿分別對應風、水、火、雷四個屬性，每完成一個之後都可獲得對應屬性的賢者之力i.e.召喚出賢者的分身一同戰鬥；分身會自主戰鬥不需玩家操作，而玩家也可主動觸發賢者的技能，例如火之賢者的技能是「肉彈戰車」，可用來破開岩石或是直接攻擊敵人。分身越多玩家的戰鬥力自然就越強，到開齊四個分身之後甚至一般戰鬥可以全交給分身，自己只在外圍打「太平拳」等到敵人被分身打出硬直時才偷刀也ok，所以越早打完神殿，之後的戰鬥就越輕鬆。

可和幾個分身一同戰鬥

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至於四個神殿的攻略順序可自由決定，個人建議優先解風之神殿（地圖西北面的利特村），一來可順便買之後也會用到的防寒防具，二來風之賢者的能力起風在探索時非常有用，三來風之賢者的分身為弓箭手，而AI的射術十分精準常常能射中敵方的弱點，對戰鬥也有很大幫助。

風之神殿

如果喜歡砌積木用佐納烏裝置砌出各種工具的話，則可先解火之神殿（地圖東北面的鼓隆村），因為解的期間會有一部能造出「操縱桿」的佐納烏裝置製造機，而操縱桿可說是其中一款最重要的佐納烏裝置，沒有操控杆的話就算做出什麼飛機或車子，也無法操控方向只能直線前進。至於各地的鳥望台位置及解開方法，以及龍之淚的位置請見另文攻略。

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略簡易主線流程(中篇) 各神殿通關要點：



風之神殿（利特村的丘栗）



位於地圖西北部的海布拉地區，自監視堡壘其實有馬路直通，不過記者自己是由加布拉山的鳥望台飛過去。到村口時會發現橋斷了過不去，可在旁邊的營火丟下一個海拉魯毬果產生上升氣流飛過去（當然如果你是之後才來、身上已有很多裝備就可用任意方法過去）。到達利特村後幫忙調查暴風雪，先去山上找丘栗。丘栗位於夏利巴山山頂，正攻法是由利特村沿著營火前進，中途需要穿過一個洞窟再上到山頂找人，沿路NPC也會提醒玩家方向；當然你用自己方法爬/飛到夏利巴山山頂也是可以。



和丘栗會合後就要爬上海布拉山山頂並開始攀爬浮空遺跡，通天術配合丘栗的造風能力可一層層爬上去（要爬很久）；也可以在和丘栗匯合後去茨茨齊齊雪原鳥望台飛上半空後直接到達風之神殿前的「通往天空的連綿島嶼」。然後還要繼續爬，期間會出現其實就是跳台的浮空船隻，要利用浮空船來前往風暴的頂端，從開口跳入風之神殿。



+ 2

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到達風之神殿後還需要解開5個鎖才能完成，5個鎖開法就不逐個說明，重點有幾個1.白色的長柄開關要用究極手操作 2. 船側有入口通往下層 3.大石門可用究極手打開。解完6個鎖再打嬴boss就完成風之神殿，Boss打法很單純用氣流飛上半空，等它放出冰彈攻擊露出身體的冰層後以俯衝擊碎即可造成傷害，重覆到打死它即可。



+ 4

火之神殿（鼓隆城的阿沅）



位於地圖東北部的奧爾汀地區的鼓隆村。另外是前往火之神殿期間會經過地底世界，建議可多準備光亮種子。到達鼓隆村後進入死亡火山找阿沅，用利礦車和風扇可快速移動（放大地圖能查看路軌，不怕上錯軌去錯地方）。找到阿沅再打嬴他後戰後阿沅回復清醒，繼續爬上死亡火山頂調查，一樣可以用礦車+風扇快速上山。上到山頂後又有一場boss戰，利用旁邊的飛機飛中空中再用肉彈戰車擊破三個龍頭即可



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然後從山頂洞口躍入地底世界；先點亮傳點，然後往任務目標方向前進一段距離後會到達素材場，做出車子就能在熔岩和瘴氣上安全移動。用車子向任務目標方向前進（會上兩次斜坡）後可到達另一個破魔之根「每希希伊之根」，再繼續前進就能到達火之神殿。



+ 3

到達火之神殿後還需要解開5個鎖才能完成，5個鎖開法就不逐個說明，重點有2個1. 一些開關能操縱路軌升降，要利用這些開關才能去到更高樓層 2.在熔岩上灑水就能造出石板，用究極手將石板組合就可駁出長橋等過橋手段。開完鎖打Boss，用肉彈戰車擊破Boss的腳令其失衡再打弱點，後半段boss會跳上天花板，要調好角度讓阿沅經牆壁滾上去撞。



+ 3

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水之神殿（卓拉領地的希多）



位於地圖東部拉聶耳地區的卓拉領地，這個神殿前置任很多；首先去到領地後用水洗乾淨石像上的淤泥，然後到領地東邊的米法公園找希多，再去領地北面的托托湖找基奧托，需要修復石板（所需零件就在洞口外）。修復後得出謎題同時也是前往神殿的線索，以及要找多雷凡大王問王之證的事。



+ 7

回去卓拉領地王座，找不到大王但有3個小朋友在玩煮飯仔，繞到小朋友背後的王座後面即可偷聽到大王秘密基地的情報「入口位於乾淨的瀑布後面」，亦即領地東面的米考湖的瀑布後。找大王拿到王之鱗片，接下來就要找出「空魚之地」和「射穿淚滴」。這裡要用雷獸山和塔爾塔爾台地中間從天而降的岩石，對其使用倒轉乾坤升上空中，即可到達形狀似魚一般的浮島。在浮島的正中間往西南望，即可看到碎石組成淚滴的形狀，以附加王之鱗片的箭射穿淚滴即可。



+ 8

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射完淚滴後在湖中有一條光柱，先回去找希多，打boss後和希多在光柱旁的石頭匯合。匯合前優娜會想給你卓拉鎧甲以攀瀑（必須）；但需要將1個遠昔骨舌魚才能修復鎧甲，將魚交給優娜即可修服卓拉鎧甲，遠昔骨舌魚在空島各處的水池都有機會找到。修好鎧甲後前往光柱旁找希多，希多會幫你開路進入水底的古代卓拉祭殿；完成祭殿的解謎後通往天空神殿的道路（瀑布）打開，



+ 7

修服鎧甲後就能攀瀑前往水湧之島，在水湧之島走到底就能到達水之神殿。到達之神殿後還需要解開4個鎖才能完成，4個鎖開法就不逐個說明，重點有2個 1. 水球可以用究極手及倒轉乾坤操作 2.浮石可以和其他東西以究極手組合來達到固定物件位置的效果。開完鎖打Boss，用任意水攻擊（如在箭上附加丘丘膠）打掉boss身上的淤泥就能令其露出本體，攻擊本體造成傷害，重覆直到打死。



+ 6

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雷之神殿（格魯德小鎮的露珠）



位於地圖西南邊格魯德地區，整個地區一開始會被沙暴覆蓋，在地面時無法看地圖；正攻法是利用沙暴中的上升氣流升到空中就可再看到地圖確認方位，不過較為簡單的方是先將目的地以圖釘標起來，然後將地圖切換至空中，就能憑圖釘的方位前往目的地。



+ 1

到達格魯德小鎮後首先要進入地下街（入口有多個），然後經地下街的小路「沉默之像的山谷」到達北邊遺跡找到露珠，找到後陪她訓練，然後回去卡拉卡拉市集打怪；怪物的巢用露珠的雷擊打發光部位即可催毀。打完後再回到格魯德小鎮打守城戰，得出謎題同時也是前往神殿的線索。



+ 9

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「背對王座」指的是從王座背面的方向望出去（即西南方）可見到三座紅色石柱陣（從小鎮高處的神廟才看得清），首先去啟動最近的石柱會發出光束，沿著光束走即可找到第二個石柱陣，用旁邊的機關來調整高度反射光柱，再跟著光柱找到第三個石柱陣，修好頂部的開關後調整角度，讓三條光柱形成一個三角形，在正角形正中間會出現啟動神殿的機關，以露珠的雷擊攻擊開關即可開啟雷之神殿，然後要打半場Boss戰才能進入神殿。



+ 10

進入神殿後還需要解開4個鎖才能完成，4個鎖開法就不逐個說明，重點有2個 1. 有多於一個鎖需要用5F的光柱反射去位於各層牆上的開關才能開啟 2. 鏡可以藉著附加於其他物品，又或是直接以究極手操作定在半空來調整反射方向。開完鎖就打Boss，用任意雷或火屬攻擊令boss白化，再用露珠的雷擊就能令它大硬直可貼身輸出，重覆直到打死。



+ 9

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