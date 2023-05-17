薩爾達傳說王國之淚攻略 道具裝備複製bug 刷出無限鑽石財富自由｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，最近有玩家發現有遊戲中有簡單的道具複製bug，只需20秒就能複製賣價極高的鑽石，極速達到財富自由。



＊＊＊使用道具複製bug可能導致遊戲曲線崩壞、影響遊戲體驗，亦有壞save等風險，請自行衡量是否使用＊＊＊

20秒複製鑽石一粒賣500蚊 極速財富自由

前作《荒野之息》中有不少快速刷錢方法，不過來到《王國之淚》基本都被改走了；然而買裝和強化防具仍然需要很多錢，早中期如果不專登去打錢的話，莫說強化防具或買道具、素材，就連購買防具都會有困難。之前我們介紹過「正經」的刷錢方法，一個小時可賺到6000盧比以上；不過最近在網上開始流傳道具複製方法，在撰文時最新的1.1.0版本也能使用，僅需20秒就可複製出1顆能賣500元的鑽石，刷個10個分鐘就有用不完的錢了。

僅需20秒就可複製出1顆能賣500元的鑽石

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除了鑽石之外，任何可以附加到箭上的道具都可以複製，如果只欠一兩個素材就能強化防具時也可用這個方法刷出來。複製方法並不複雜只是需要一定手速，未熟習之前成功率可能會較低。

首先玩家需要兩把弓和一些箭；然後按一下ZR拿出弓，再按上鍵選擇要附加到箭上i.e.複製的素材。然後按下ZR拉弓後極速按下+號打開選單，丟掉裝備中的弓，再裝備另一把弓。（按圖放大流程）

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接下來就是重點，玩家需要快速連按兩次+號來關閉及再打開選單，打開選單後再將裝備中的弓丟掉，然後關閉選單，就會發現道具已成功複製；將丟在地上的兩把弓撿起來重覆以上流程就可刷出無限鑽石。

如果失敗的話基本上只得兩個原因，一是最初拉弓時按+號入選單入得不夠快（要在林克的手抬高前開到選單，手感大概是幾乎同時按下ZR和+號），二是之後連按兩次+號關開選單不夠快，後者是最主要的原因，選單開關不夠快時就會複製失敗；但如果按太快又會無法在關閉選單後再之打開，需要一點時掌握節奏。

最重要的地方，如果玩家手上沒有鑽石的話，可以到地圖東北面的南阿卡萊驛站進行迷你挑戰「一擊入魂」（開始前先存檔）：在該驛站的山腳有個NPC帕莉塞在一直敲礦石但敲不破、挑戰玩家一擊打破礦石，用炸彈花就可一下爆開礦石並有機率出現鑽石，沒出的話讀檔重來。

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另外是在地圖東面的一始村中，可和NPC接到神廟挑戰「石頭出售中」，以50盧比買下石頭之後搬到神廟前（造一隻木筏即可），就能在神廟裡的寶箱中得到鑽石。

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Save / Load方法複製裝備

除了道具之外連裝備也可複製，方法和上文的刷道具大同小異，都是利用快速開關選單達成。首先找一個沒有敵人的地方，然後裝備好想要複製的裝備（這裡以獸王弓示範），然後按R轉到選單存檔。存檔後按L切換頁面找回獸王弓，將它丟到地上後裝備上另一把弓，然後快速按兩次+號關閉再開啟選單。再開啟選單後將裝備中的弓丟掉，然後按R切回去選單讀檔，成功的話就會發現地上有一把獸王弓，然後身上也有一把獸王弓，複製成功了。

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如果失敗的話基本上就是按兩次+號不夠快，多試幾掌握節奏即可。另外玩家也可先將鑽石附加到裝備上，然後在複製完裝備之後去一始村找分解店，附20元就可將鑽石取下來，複製裝備同時複製鑽石賣錢。

最後再提一次使用道具複製bug可能導致遊戲曲線崩壞、影響遊戲體驗，亦有壞save等風險，請自行衡量是否使用。

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