薩爾達傳說王國之淚攻略 全藥劑調合配方一覽 精力藥 潛行藥入手｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲全藥劑調合配方一覽。



全藥物調合配方一覽

《王國之淚》中藥物的製作和料理一樣，都是於鍋子進行，在鍋邊打開選單按X以手持選好材料之後，再在鍋邊選擇「烹飪」，如果配方正確的話即可製作出藥劑。

調配藥劑需要用到蟲子和怪物材料，後者一般除非玩家慣性避開戰鬥，否則正常打的話都會儲到不少；但蟲子就往往要等意去收集，或是和商人買取才較易取得；因此可能大部份玩家都習慣使用材料較易取得的料理為主，而較少使用藥劑。但如果能適當地運用藥劑也能有很不錯的效果，例如精力藥和防滑藥都十分方便，在不少地方更可作「逃課」之用。

在早期精力上限不夠時，精力藥可幫玩家去到不少需要滑翔/攀爬過去的地點

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調合時使用的怪物素材可以是ＸＸＸＸ的肝臟、蝙蝠翅膀，以及絕大部份可以餘料建造來強化武器的素材如角和尾巴等（魔像的掉落物和礦石類的則不行）；可以作藥材用的素材會在說明中寫明。值得一提是調合效果和魔物素材的稀有度沒有直接關係，但主素材i.e.蟲子／青蛙使用的數量越多，效果量就會提升。因此調合時不一定要將最稀有的素材都丟進去，反而可以先由低稀有度的素材用起；當然調合之前存檔就更好。

按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 全藥劑調合配方一覽：



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薩爾達傳說王國之淚全藥劑調合配方一覽：



妖精回力水：妖精＋怪物素材

精力藥：精力蚱蜢＋怪物素材

能量藥：毅力青蛙＋怪物素材

速速藥：速速蜥蝪／速速青蛙＋怪物素材

防滑藥：貼貼蜥蝪／青蛙＋怪物素材

潛行藥：靜靜螢火蟲／＋怪物素材（加入寧靜公主可提升效果，但如果只得寧靜公主沒有螢火蟲的話就會變成奇怪的菜餚）

力量藥：大劍獨角仙＋怪物素材

鎧甲藥：鎧甲獨角仙＋怪物素材

生命藥：生命蜥蝪＋怪物素材

火辣藥：暖暖蜻蜓／暖暖鳳蝶＋怪物素材

冰冷藥：冰冷蜻蜓／冰冷鳳蝶＋怪物素材

電麻藥：酥麻蜻蜓／酥麻鳳蝶＋怪物素材

防火藥：耐火蜥蝪＋怪物素材

光亮藥：闍螢火蟲＋怪物素材



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