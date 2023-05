《薩爾達傳說王國之淚》攻略,近衛兵裝、新式英傑裝快速取得攻略|《薩爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)》作為《曠野之息》的續作推出,雖然故事背景、操作與上代類似,但戰鬥難度、怪物強度等都有明顯提升,各玩家都渴望可以在早期提升防禦力,然而沒有「盧比」也苦無對策。



《王國之淚》初期超低難度取得防禦力高達 12 的近衛兵套裝(遊戲截圖)

但原來有方法讓剛剛從初始島落地的玩家可以取得防禦力高達 13 的防具、以及一堆高參數武器的方法,而地點更是全地圖皆可見到、位於地圖中央的海拉魯城堡!

《王國之淚》進入城堡取裝備:前期準備

要進入在遊戲開頭已經浮空的海拉魯城堡內部,需要由空中滑翔進入,需要在落地後解鎖最近的監視堡壘鳥望台(基本上跟著劇情流程就一定可以解鎖)。

需要在落地後解鎖最近的監視堡壘鳥望台(遊戲截圖)

而由於從空中滑翔到城堡有一定路程,需要約一圈半多一點的氣力,如果是剛落地的玩家,可能會有氣力不足的情況,故可以預先烹調一些可以加氣的食物,最簡單的就是精力蘑菇+肉(一般在初始島都已經拾到一些)。

至於武器方面,海拉魯城堡內的確有存在少量的敵人,但就是較高等級的藍色/啡色莫布林,在初期武器防具都未足夠的情況下,建議以避戰為先,但亦可以選擇以城堡內得到的武防迎戰;另外我們亦需要一些可以用來點火的火焰果,同樣應該在此前的初始島歷程中會有用剩。

《王國之淚》進入城堡取近衛兵套裝、封面林克裝流程

【1】進入城堡

從監視堡壘鳥望台彈射而出,直接向城堡方向滑翔,中途可以自由落體調整高度/方向及保存體力,如果氣力不足,就要進食補氣食物,以免半途摔死。

瞄準城堡前的平台降落,就會到達海拉魯城堡的 1F,直走進入城堡的主殿。

【2】取得《王國之淚》封面裝備 - 新式.英傑裝

進入主殿後,正面會見到王座,沿樓梯上前,再利用火箭點燃王座前的兩個火盤,王座後面的鷹雕像會移開,露出下方的寶箱,打開就是《王國之淚》封面上所見的新式.英傑服套裝中的上衣,防禦力為 5,在前期上衣而言已屬相當高防。

【3】近衛兵武器/防具

在城堡周圍散落了大量高參數的武器以及防具,不過耐久度並不高、而且因為瘴氣的關係而全部腐朽,各位可以當作餘料建造的基礎設備使用。

【4】近衛兵套裝 - 帽子

近衛兵套裝分為 3 件,分別藏在城堡內的不同位置,首先要到薩爾達公主的房間,其位於主殿的左邊。從主殿入口向左行,步出平台後可以見到兩層的塔樓,滑翔進內會先進入薩爾達的研究室,在此有一棵寧靜公主以及一寶箱。

取得後轉到背面直走,留意此處的橋面會崩塌,注意時機進行跳躍。走過橋面後會見一大洞,跳下就是薩爾達的房間,而近衛兵的帽子就藏在左側的屏風之後的寶箱中。

【5】近衛兵套裝 - 靴子

近衛兵的靴子位於城堡的另外一側,首先我們要返回主殿,不想原路折返,可以動用通天術技能。

從主殿向右前方的出口前進,到懸崖位置向下望去可見一神廟,推薦解完它再繼續前進,作為後續的傳送點都有一定實用用途。

在神廟的平台步出,跳下一層,在面對神廟的左方有一入口,沿樓梯直走,穿過海拉魯城堡 B3 層之後就會到達圖書館,這裡有大量武器,另外有三個可以用究極手移動的書架,其中位於入口正下方的書架,移開可以進入國王的書房,在寶箱內正有近衛兵的靴子在等著你。

【5】近衛兵套裝 - 衣服

雖然新式英傑服的防禦力已經高於近衛兵的衣服,然而…套裝就是要美,所以下一步還是再取近衛兵的衣服。

收藏近衛兵的衣服的地點並不在城堡主殿,而是位於地面上的房間之內,最快的方法是傳送回城外,最近的神廟為中央廣場遺跡處,但如果未開,都可以傳送回監視堡壘鳥望台進行跳傘。

最近的神廟為中央廣場遺跡處,但如果未開,都可以傳送回監視堡壘鳥望台進行跳傘。(遊戲截圖)

在正門位置,用究極手拉開大閘進內,沿左邊的路上去,在路的右側會見到一房間入口,進內有兩道可以用究極手移動的活動大閘,拉開進入後就是訓練所。收藏衣服的寶箱位於此處的二樓位置,但其實可以直接爬牆前往,最簡單直接又可以避開路上的啡色莫力布林。