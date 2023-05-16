《薩爾達傳說王國之淚》攻略，近衛兵裝、新式英傑裝快速取得攻略｜《薩爾達傳說：王國之淚（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）》作為《曠野之息》的續作推出，雖然故事背景、操作與上代類似，但戰鬥難度、怪物強度等都有明顯提升，各玩家都渴望可以在早期提升防禦力，然而沒有「盧比」也苦無對策。



《王國之淚》初期超低難度取得防禦力高達 12 的近衛兵套裝（遊戲截圖）

但原來有方法讓剛剛從初始島落地的玩家可以取得防禦力高達 13 的防具、以及一堆高參數武器的方法，而地點更是全地圖皆可見到、位於地圖中央的海拉魯城堡！

《王國之淚》進入城堡取裝備：前期準備

要進入在遊戲開頭已經浮空的海拉魯城堡內部，需要由空中滑翔進入，需要在落地後解鎖最近的監視堡壘鳥望台（基本上跟著劇情流程就一定可以解鎖）。

需要在落地後解鎖最近的監視堡壘鳥望台（遊戲截圖）

而由於從空中滑翔到城堡有一定路程，需要約一圈半多一點的氣力，如果是剛落地的玩家，可能會有氣力不足的情況，故可以預先烹調一些可以加氣的食物，最簡單的就是精力蘑菇+肉（一般在初始島都已經拾到一些）。

至於武器方面，海拉魯城堡內的確有存在少量的敵人，但就是較高等級的藍色／啡色莫布林，在初期武器防具都未足夠的情況下，建議以避戰為先，但亦可以選擇以城堡內得到的武防迎戰；另外我們亦需要一些可以用來點火的火焰果，同樣應該在此前的初始島歷程中會有用剩。

《王國之淚》進入城堡取近衛兵套裝、封面林克裝流程

【1】進入城堡

從監視堡壘鳥望台彈射而出，直接向城堡方向滑翔，中途可以自由落體調整高度／方向及保存體力，如果氣力不足，就要進食補氣食物，以免半途摔死。

瞄準城堡前的平台降落，就會到達海拉魯城堡的 1F，直走進入城堡的主殿。

【2】取得《王國之淚》封面裝備 － 新式．英傑裝

進入主殿後，正面會見到王座，沿樓梯上前，再利用火箭點燃王座前的兩個火盤，王座後面的鷹雕像會移開，露出下方的寶箱，打開就是《王國之淚》封面上所見的新式．英傑服套裝中的上衣，防禦力為 5，在前期上衣而言已屬相當高防。

+ 1

【3】近衛兵武器／防具

在城堡周圍散落了大量高參數的武器以及防具，不過耐久度並不高、而且因為瘴氣的關係而全部腐朽，各位可以當作餘料建造的基礎設備使用。

【4】近衛兵套裝 － 帽子

近衛兵套裝分為 3 件，分別藏在城堡內的不同位置，首先要到薩爾達公主的房間，其位於主殿的左邊。從主殿入口向左行，步出平台後可以見到兩層的塔樓，滑翔進內會先進入薩爾達的研究室，在此有一棵寧靜公主以及一寶箱。

取得後轉到背面直走，留意此處的橋面會崩塌，注意時機進行跳躍。走過橋面後會見一大洞，跳下就是薩爾達的房間，而近衛兵的帽子就藏在左側的屏風之後的寶箱中。

【5】近衛兵套裝 － 靴子

近衛兵的靴子位於城堡的另外一側，首先我們要返回主殿，不想原路折返，可以動用通天術技能。

從主殿向右前方的出口前進，到懸崖位置向下望去可見一神廟，推薦解完它再繼續前進。

從主殿向右前方的出口前進，到懸崖位置向下望去可見一神廟，推薦解完它再繼續前進，作為後續的傳送點都有一定實用用途。

在神廟的平台步出，跳下一層，在面對神廟的左方有一入口，沿樓梯直走，穿過海拉魯城堡 B3 層之後就會到達圖書館，這裡有大量武器，另外有三個可以用究極手移動的書架，其中位於入口正下方的書架，移開可以進入國王的書房，在寶箱內正有近衛兵的靴子在等著你。

+ 1

【5】近衛兵套裝 － 衣服

雖然新式英傑服的防禦力已經高於近衛兵的衣服，然而…套裝就是要美，所以下一步還是再取近衛兵的衣服。

收藏近衛兵的衣服的地點並不在城堡主殿，而是位於地面上的房間之內，最快的方法是傳送回城外，最近的神廟為中央廣場遺跡處，但如果未開，都可以傳送回監視堡壘鳥望台進行跳傘。

最近的神廟為中央廣場遺跡處，但如果未開，都可以傳送回監視堡壘鳥望台進行跳傘。（遊戲截圖）

在正門位置，用究極手拉開大閘進內，沿左邊的路上去，在路的右側會見到一房間入口，進內有兩道可以用究極手移動的活動大閘，拉開進入後就是訓練所。收藏衣服的寶箱位於此處的二樓位置，但其實可以直接爬牆前往，最簡單直接又可以避開路上的啡色莫力布林。