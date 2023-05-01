《火影忍者》全球人氣角色投票結果公佈　第三名連作者都大為震驚

為了慶祝《火影忍者》動畫開播 20 週年，官方於去年底舉辦了人氣角色的投票活動「NARUTOP99」，並邀請全球粉絲共同參與，從 488 名忍者中選出最為喜愛的一位，而獲得冠軍的角色，將會由作者 岸本齊史 親自為其繪製一篇個人短篇漫畫。如今投票已經結束，官方也於4月13日正式公開了票選結果，最受觀眾歡迎的角色究竟是哪位呢？我們一起來揭曉答案吧！



▼▼▼《火影忍者》人氣角色投票結果▼▼▼

+ 10

恭喜「波風皆人」獲得冠軍！

在本次的活動中，總共收集了約 460 萬張投票，最終被第四代火影「波風皆人」，以 79 萬 2257 張的票數奪得冠軍，第二名為「宇智波鼬」，票數為 50 萬 5014 張，接著由「春野櫻」以 48 萬 9619 張票的些微之差拿下第三名。第四名則為「宇智波止水」、第五名「旗木卡卡西」、第六名「渦卷鳴人」、第七名「白牙」、第八名「宇智波佐助」、第九名「宇智波斑」、第十名「日向雛田」。不知道各位心儀的角色排名第幾呢？

春野櫻 的高人氣連 岸本齊史 都感到意外！

為了慶祝投票結果公開，作者 岸本齊史 也以排名前 20 名的角色為主題，繪製了一張紀念視覺圖，不過眼尖的朋友可能會發現，圖中竟然多了 2 位人物，岸本齊史 為此表示：「因為太想要讓 22 名的九尾也加入，所以就連 21 名的阿凱一起畫了，另外，沒想到 小櫻 的粉絲竟然這麼多？作為原著我感到非常高興，說好第一名的角色漫畫也正在繪製當中囉。」。與此同時，官方也發售了前 22 名角色的 Line 貼圖，不過目前似乎只開放日本地區的民眾購買，希望未來也能在全球各地販售啊！

延伸閱讀：火影忍者官方票選「最想嘗試忍術」Top 10 出爐 螺旋丸只排第5

+ 11

延伸閱讀：

馬斯克 也喜歡 安妮亞？《間諜家家酒》作者 遠藤達哉 突然被 Twitter 認證「金勾勾」：「我啥都沒幹呀？」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】