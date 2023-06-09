《水星的魔女》編劇大河內一樓因一件事　誠心向主角蘇萊塔道歉

由 大河內一樓 負責編劇的話題動漫《機動戰士高達 水星的魔女》（機動戰士鋼彈 水星的魔女），憑藉著峰迴路轉（虐心）的劇情，可說是獲得了不少的討論度，不過由於最近主角 蘇萊塔 遭遇實在是太過悲慘，令不少網友們感到氣憤不已。或許是大家的怨氣太深，讓 大河內一樓 仿佛遭到了現世報般，不僅心愛的電腦突然壞掉，更慘的是，當他找朋友訴苦時，不但沒有被安慰，還反被狠狠地吐槽：「這下你知道蘇萊塔的感覺了嗎？」。



如同筆下角色遭遇，大河內一樓 被迫與心愛的電腦道別！

大河內一樓 於最新的 Twitter 貼文中表示，曾陪他並肩作戰，創作出《機動戰士高達 水星的魔女》、《Princess Principal》、《魯邦三世》、《惡魔人》、《無限滑板》、《我們的七日戰爭》等作品的電腦，突然之間就壞掉了，讓他感到悲痛不已。而當他向朋友傾訴悲傷時，卻被反嗆：「你知道被心愛的機器突然拒絕，然後被扔進太空是什麼感覺嗎？」。

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他的朋友之所以會這麼說，是因為在《機動戰士高達 水星的魔女》最近的故事中，身為主角的 蘇萊塔 不僅突然無法駕駛心愛的風靈高達，還遭到眾叛親離，並被放逐到太空，更被配角 古爾 搶走主角光環，可說是相當悲慘。

不過就在電腦壞掉，並遭到朋友嘲諷之後，大河內一樓 也終於理解了 蘇萊塔 的感受，於是在貼文的最後向她懺悔並道歉：「對⋯⋯對不起，蘇萊塔。」，但這卻仍舊無法平息網友的怒氣，依然有不少人在底下罵道：「你還記得誰是主角嗎？」、「還打算寫死哪個角色？你的電腦都已經看不下不去了！」、「你怎麼沒被扔到太空？」。看來在接下來的故事中，大河內一樓 要是沒還給 蘇萊塔 一個公道，大家是不會輕易消氣的⋯⋯。

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