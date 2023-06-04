蜘蛛俠飛躍蜘蛛宇宙｜8大伏筆及解釋　Miles原來先係終極反派？

【蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙】時隔五年，奧斯卡動畫長片《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的續作《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》終於上映，電影不止在外國影評網站爛蕃茄奪得95%新鮮度的好評，連中國知名豆瓣網亦獲得接近9分的高分。雖然好評不斷，但就有網民認為片長兩小時多實在太長，尤其後段劇情更是講得沒完沒了，好像跑馬拉松一樣，看得很辛苦啊！



其實就連編劇都認為《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》篇幅過長，而需要交待的劇情太多，因此將原定一集過的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》硬拆成上下兩部，令今集的《蜘蛛宇宙》注定成為一套以鋪陳為主的半成品，以下就為大家盤點電影中埋下的伏線及部分劇情的解釋：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

一、印度蜘蛛俠一幕向電玩版致敬

印度蜘蛛俠在「Earth-50101」即將崩塌的大橋上用蜘蛛絲拉巴士一幕，正正呼應了PS4/PS5遊戲《蜘蛛俠：麥爾斯》中麥爾斯勇救墮落巴士乘客的同一幕。

二、「The Spot」的雙重意義

片中，黑點人的英文原名「The Spot」其實有兩層意思，這不只解釋了他穿越時空的超能力，蜘蛛俠2099米格爾在說明多重宇宙原理時，還提到「The Spot」的另一層意味：每個平行時空就像千絲萬縷的蜘蛛絲一樣，而每條蜘蛛絲黏合的連結點（The Spot）都是一個平行時空。

【圖輯】點圖放大逐格睇《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》預告👇👇👇

+ 17

三、真人版蜘蛛俠六大角色亮相

除了由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演的兩代蜘蛛俠之外，《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》還另外四個演員回歸，他們就是曾經在真人版分別飾演警長George Stacy及Uncle Ben的Denis Leary和Cliff Robertson、在《毒魔》飾演便利店老闆陳太太的Peggy Lu，還有在新戲被蜘蛛聯盟捕獲的真人版潛行者當奴高化（Donald Glover），他同時亦是電影中「Earth-42」的阿倫叔叔和反派麥爾斯以外的第三位潛行者（Prowler）。

四、《蜘蛛宇宙》暗藏的新時代哲學

在一些新時代（New Age）的信仰中，世界源自一道光並化為生命樹（或菩提樹），而這道光亦透過無數次投射與自我創造發展出有如一個天羅地網般的無窮宇宙（生命之花）。這一個概念在米格爾說明蜘蛛宇宙理論時，以幾秒鐘的影像呈現出來。

【圖輯】點圖放大重溫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照👇👇👇

+ 15

五、MJ

相信熟悉蜘蛛俠系列的都必然記得，蜘蛛俠所愛的人基本上都沒有好下場，不是死掉就是失憶，但《蜘蛛宇宙》的MJ就成為了萬中無一，能和彼得B帕克結婚的人，還誕下嬰兒蜘蛛俠Mayday。

六、麥爾斯被穿越至「Earth-42」非偶然

在集合了二百多個蜘蛛俠的「Earth-928」中有一個穿越時空的機器，能透過分析該物體的DNA將他傳送至回屬於他的次元。由於主宇宙「Earth-1610」的麥爾斯被「Earth-42」的變異蜘蛛改變了DNA，所以麥爾斯被傳送至「Earth-42」並非偶然。另外，「Earth-42」亦因為沒有變異蜘蛛導致沒有了蜘蛛俠，於是阿倫叔叔沒有死，「Earth-42」麥爾斯亦成為了潛行者的接班人。

七、蜘蛛俠宿命論

米格爾在說明蜘蛛宇宙原理時，提到每個蜘蛛俠必經的宿命：在絕大部分的情況下，叔叔和警長必須死，而每個蜘蛛俠所愛的人都沒有好收場。但這些悲劇誕生的前題是，那個人必須原本就是蜘蛛俠，而非好像原本麥爾斯那樣，被科學家誤放的另一個次元的變異蜘蛛咬到才成為蜘蛛俠。所以，麥爾斯雖然成為了蜘蛛俠，但他很有可能並沒有那個命，這導致他大可不必作出無謂的犧牲，同時說明了他有很大機會在不破壞宇宙法則的情況下成功拯救警長，並和女蜘蛛俠桂恩有情人終成眷屬。

八、那麥爾斯的真正宿命是？

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》為下集埋下無數伏線，電影由此至終都沒有明確說明成為反派潛行者還是蜘蛛俠才是主宇宙麥爾斯的宿命。就如同米格爾在說明多元宇宙理論時提到，宇宙平衡一旦被破壞，該時空很有可能導致毀滅。但在反派麥爾斯身處的「Earth-42」沒有像印度蜘蛛俠的次元般受到破損，可見麥爾斯成為反派可能並非偶然，而是宿命。但同樣地，主宇宙「Earth-1610」亦尚未崩壞，那到底麥爾斯原先的宿命到底哪一個呢？相信這一切，都要留待明年上映的第三集自有分曉。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《蜘蛛人：穿越新宇宙》8大伏筆與解釋】