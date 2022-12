《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》預告3秒暗藏大量蜘蛛俠　考驗粉絲眼力

於2018年上映的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)被譽為動畫史上的巔峰之作,把創意與動畫製作技術發揮到極致,呈現出宛如漫畫般的畫風,為Marvel系列電影走出一條與眾不同的路。《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》最終在全球賣出3.75億美金的票房紀錄,並且仍然在電影權威網站IMDB上保持8.4的高標分數,除了狂掃世界各地81個獎項之外,更獲得奧斯卡獎最佳動畫長片,打敗《超人特工隊2》(Incredibles 2)、《無敵破壞王2:打爆互聯網》(Ralph Breaks the Internet)等強勁對手。



在最新曝光的預告中,縱使仍然擔心麥爾斯(Miles Morales)的安危,他媽媽決定放手讓麥爾斯去探索這個世界,獲得更大的成就感,並且擔負更多的責任。第一集中與麥爾斯有眾多對手戲和曖昧關係的女蜘蛛俠「Gwen Stacy」,也再度穿越時空與他會合打擊犯罪。

而這次二人將獲得更多前所未見的幫手協助,包括預告片中出現的女蜘蛛俠「Jessica Drew」,還有擁有銳利指甲與刀刃的壯碩藍色蜘蛛俠,片尾更可以看到一閃即過,出現在不同平行宇宙中的各種蜘蛛俠。這支宇宙戰隊將在續集中面對更多未知的威脅,麥爾斯除了必須保護他所愛的人之外,也需要找到作為一位超級英雄的真正意義。《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)將於2023年6月上映。

