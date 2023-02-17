今年10套必睇電影《蟻俠3》開啟MCU第五階段　年中仲有一套蜘蛛俠

各位喜歡看電影嗎？對編輯來說，儘管今年才進入第二個月，片單中就已記錄了不少今年必看的作品，其中有當今知名品牌的起源故事；攸關全人類歷史的傳記片；以去年火熱的多重宇宙為題的動畫佳作；史上最偉大動作片的全新篇章等，勢必能滿足各式各樣的觀影品味，如果你也喜歡看電影，不妨參考以下由編輯所整理的10部2023最受期待的電影，或許能帶給你觀影體驗豐富的一年！



【圖輯】點圖放大看「10部2023最受期待的電影」👇👇👇

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講述Jordan Brand的傳奇起源故事——《AIR》

首先要介紹的這部電影，是由賓艾佛力（Ben Affleck）自導並與好友麥迪文（Matt Damon）一同主演的Jordan Brand起源故事《AIR》，講述創立初期仍默默無聞的Nike為打響自家品牌在籃球圈的名號，如何找到如今的「籃球之神」、當時僅是無名小卒的米高佐敦（Michael Jordan），並以他為主角設計一系列球鞋，也就是現在為所有鞋頭們瘋狂的Air Jordan系列，如果你一直以來都是Nike和Jordan Brand的大粉絲，如果你除了擁有外還想了解關於球鞋的歷史，這部《AIR》勢必得要加入今年的必看片單！

復仇者聯盟最新大魔王登場——《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania／蟻人與黃蜂女：量子狂潮／蟻人與黃蜂女：量子狂熱）是繼去年底的《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever／黑豹2）後，Marvel Studios的最新力作，這部電影除了將帶領我們進入神秘的量子領域外，也將探究「蟻俠」Scott Lang將如何與女兒Cassie尋回消逝的相處時間，然而這個意圖似乎引來了邪惡的關注，且這份邪惡不同於以往，他將成為復仇者聯盟所需面對的最新大魔王，他就是曾在劇集《洛基》（Loki）中登場過的「征服者康」，不過與劇集中不抱惡意的變體不同，這個康明顯隱藏著深不可測的陰謀，他將為蟻俠甚至整個復仇者聯盟帶來什麼威脅？Scott又是否會遭受無可挽回的悲劇？想知道的話就趕緊先把票預定起來吧！

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「殺神」與「葉問」的正面對決——《殺神John Wick 4》

繼第三集被多年好友Winston背叛後，想必讀者們都十分好奇John Wick接下來的發展，編輯可以告訴你們，等待終於要結束了！將於今年登場的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4／捍衛任務4）講述由奇洛李維斯（Keanu Reeves／基努里維斯／基努李維）飾演的John Wick為重獲自由，必須和新登場的高桌會成員、由標斯卡斯格（Bill Skarsgård）飾演的神秘侯爵進行對決，也將與真田廣之、澤山璃奈所飾演的頂尖殺手「島津」和「明」進行廝殺，最重要的是，各位熟悉的甄子丹亦將於本作中登場，他所飾演的Caine不只是John Wick的舊識，也可能是本次最主要的敵人，想看「殺神」和「葉問」正面對決？那你就一定要鎖定《殺神John Wick 4》！

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深入探究「原子彈之父」——《奧本海默》

以《蝙蝠俠三部曲》（The Dark Knight Trilogy／黑暗騎士三部曲）、《死亡魔法》（The Prestige／致命魔術／頂尖對決）、《潛行兇間》（Inception／盜夢空間／全面啟動）等作為人所知的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）帶著新作回歸啦！繼《TENET天能》（Tenet／信條）後，他的全新作品《奧本海默》（Oppenheimer）將是一部講述「原子彈之父」的傳記片，由《浴血黑幫》（Peaky Blinders）施利安梅菲（Cillian Murphy）主演，以及艾美莉賓特（Emily Blunt）、麥迪文、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、雷米馬利克（Rami Malek）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）等一眾超強大卡司參與，而據路蘭所說，為求真實感，畫面呈現將採用實體特效，再加上其作品一向富含哲思和耐人尋味的道理，想必無論從選角、視覺還是劇情來看，這部《奧本海默》都絕對不容錯過！

宇宙Loser天團最終章——《銀河守護隊3》

我們的宇宙Loser天團終於強勢回歸啦！第二集後睽違六年總算推出的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3／星際異攻隊3）將是本作的最終章，在占士根（James Gunn）的執導下，相信無論是動作戲、幽默度還是感人的劇情安排絕對都能做得很好，而從本集的前導預告中，我們也可以看出「火箭浣熊」Rocket一角的身世之謎將被揭露，而在漫畫中舉足輕重的角色「亞當術士」Adam Warlock也將會登場，究竟他的來歷為何？與火箭之間又有什麼糾葛？銀河守護隊將何去何從？就讓我們一同在5月時進電影揭曉吧！

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多重宇宙蜘蛛人齊聚一堂——《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

繼《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse／蜘蛛俠：平行宇宙／蜘蛛人：新宇宙）大獲成功後，Sony將在今年推出續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse／蜘蛛俠：平行宇宙／蜘蛛人：穿越新宇宙），這一次主角麥爾斯莫拉雷斯（Miles Morales）除了要面臨全新的敵人和挑戰外，也會遇到來自多重宇宙各個版本的蜘蛛俠，在本系列優異的美術風格下想必會是一場視覺的饗宴，此外，新任「鷹眼」希莉施丹菲（Hailee Steinfeld）亦將回歸出演關史黛西（Gwen Stacy），而「月光騎士」奧斯卡依撒（Óscar Isaac）則將擔任新登場的「蜘蛛人2099」米高奧哈拉（Miguel O'Hara）一角，說了這麼多，如果你各位還沒看第一集的話，是時候了！

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太空科幻史詩續作——《沙丘瀚戰2》

太空科幻史詩作品《沙丘瀚戰》（Dune／沙丘）將要在今年推出第二部分，透過導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）的鏡頭，我們將再次回到充斥著香料和巨大沙蟲的沙漠行星Arrakis，一同探索這個不可思議的宇宙，本次除了添麥菲查洛美（Timothée Hal Chalamet）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、Zendaya等人都將回歸外，也將加入去年因飾演《貓王》（Elvis／貓王艾維斯）而走紅的奧斯汀畢拿（Austin Butler）、新任「黑寡婦」科倫絲佩芝、《占士邦》系列女星蕾雅絲端（Léa Seydoux）等人，再加上漢斯森瑪（Hans Zimmer）的奧斯卡等級配樂，《沙丘瀚戰2》無疑是今年最受期待的電影之一。

是枝裕和x坂元裕二x坂本龍一的怪物級陣容——《怪物》

正如同片名《怪物》，這部電影的陣容也絕對堪稱是怪物級的，由執導過《海街女孩日記》、《小偷家族》的是枝裕和聯手《東京愛的故事》、《她和他的戀愛花期》編劇坂元裕二，再加上世界級作曲大師坂本龍一負責配樂，雖目前情報尚未明朗卻已相當值得期待，而演員陣容也不遑多讓，由永山瑛太和安藤櫻分別擔任男女主角，高畑充希、中村獅童等人也將參與演出，作為觀眾，我們或許可以期待繼《Drive My Car》後，又一影展等級作品將要登場。

大導演攜手兩大影帝推出全新力作——《花月殺手》

儘管《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）目前消息甚少，卻可排得上2023最值得期待的電影名單，箇中的原因無非是作為曾執導過《的士司機》（Taxi Driver／出租車司機／計程車司機）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street／華爾街之狼）、《愛爾蘭人》（The Irishman）等優秀作品的大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）的最新作，以及由他最常合作的兩名演員里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和羅拔迪尼路（Robert De Niro）同台演出，如果馬田史高西斯的作品從沒讓你失望過，如果你是兩位影帝的粉絲，這將是一個改編自書籍的1920年代西部犯罪故事，不妨可以期待一下！

湯告魯斯再度出動拯救世界——《職業特工隊：死亡清算上集》

最後要介紹的這部電影，想必各位都相當清楚，沒錯，就是《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One／碟中諜7：致命清算（上）／不可能的任務：致命清算 第一章），作為史上最偉大動作片《職業特工隊》系列最新作，它可說是今年最值得期待的電影，不論是選角、劇情安排還是動作戲的呈現，都能看出湯告魯斯（Tom Cruise）的巧思和下的功夫，如果你看完《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick，／捍衛戰士：獨行俠）到現在還是心癢癢，如果過往看過的動作片都無法滿足你的味蕾，你一定要看這部《職業特工隊：死亡清算上集》！

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