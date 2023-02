今年10套必睇電影《蟻俠3》開啟MCU第五階段　年中仲有一套蜘蛛俠

各位喜歡看電影嗎?對編輯來說,儘管今年才進入第二個月,片單中就已記錄了不少今年必看的作品,其中有當今知名品牌的起源故事;攸關全人類歷史的傳記片;以去年火熱的多重宇宙為題的動畫佳作;史上最偉大動作片的全新篇章等,勢必能滿足各式各樣的觀影品味,如果你也喜歡看電影,不妨參考以下由編輯所整理的10部2023最受期待的電影,或許能帶給你觀影體驗豐富的一年!



講述Jordan Brand的傳奇起源故事——《AIR》

首先要介紹的這部電影,是由賓艾佛力(Ben Affleck)自導並與好友麥迪文(Matt Damon)一同主演的Jordan Brand起源故事《AIR》,講述創立初期仍默默無聞的Nike為打響自家品牌在籃球圈的名號,如何找到如今的「籃球之神」、當時僅是無名小卒的米高佐敦(Michael Jordan),並以他為主角設計一系列球鞋,也就是現在為所有鞋頭們瘋狂的Air Jordan系列,如果你一直以來都是Nike和Jordan Brand的大粉絲,如果你除了擁有外還想了解關於球鞋的歷史,這部《AIR》勢必得要加入今年的必看片單!

復仇者聯盟最新大魔王登場——《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania/蟻人與黃蜂女:量子狂潮/蟻人與黃蜂女:量子狂熱)是繼去年底的《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever/黑豹2)後,Marvel Studios的最新力作,這部電影除了將帶領我們進入神秘的量子領域外,也將探究「蟻俠」Scott Lang將如何與女兒Cassie尋回消逝的相處時間,然而這個意圖似乎引來了邪惡的關注,且這份邪惡不同於以往,他將成為復仇者聯盟所需面對的最新大魔王,他就是曾在劇集《洛基》(Loki)中登場過的「征服者康」,不過與劇集中不抱惡意的變體不同,這個康明顯隱藏著深不可測的陰謀,他將為蟻俠甚至整個復仇者聯盟帶來什麼威脅?Scott又是否會遭受無可挽回的悲劇?想知道的話就趕緊先把票預定起來吧!

「殺神」與「葉問」的正面對決——《殺神John Wick 4》

繼第三集被多年好友Winston背叛後,想必讀者們都十分好奇John Wick接下來的發展,編輯可以告訴你們,等待終於要結束了!將於今年登場的《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter 4/捍衛任務4)講述由奇洛李維斯(Keanu Reeves/基努里維斯/基努李維)飾演的John Wick為重獲自由,必須和新登場的高桌會成員、由標斯卡斯格(Bill Skarsgård)飾演的神秘侯爵進行對決,也將與真田廣之、澤山璃奈所飾演的頂尖殺手「島津」和「明」進行廝殺,最重要的是,各位熟悉的甄子丹亦將於本作中登場,他所飾演的Caine不只是John Wick的舊識,也可能是本次最主要的敵人,想看「殺神」和「葉問」正面對決?那你就一定要鎖定《殺神John Wick 4》!

深入探究「原子彈之父」——《奧本海默》

以《蝙蝠俠三部曲》(The Dark Knight Trilogy/黑暗騎士三部曲)、《死亡魔法》(The Prestige/致命魔術/頂尖對決)、《潛行兇間》(Inception/盜夢空間/全面啟動)等作為人所知的大導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)帶著新作回歸啦!繼《TENET天能》(Tenet/信條)後,他的全新作品《奧本海默》(Oppenheimer)將是一部講述「原子彈之父」的傳記片,由《浴血黑幫》(Peaky Blinders)施利安梅菲(Cillian Murphy)主演,以及艾美莉賓特(Emily Blunt)、麥迪文、羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、雷米馬利克(Rami Malek)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)等一眾超強大卡司參與,而據路蘭所說,為求真實感,畫面呈現將採用實體特效,再加上其作品一向富含哲思和耐人尋味的道理,想必無論從選角、視覺還是劇情來看,這部《奧本海默》都絕對不容錯過!

宇宙Loser天團最終章——《銀河守護隊3》

我們的宇宙Loser天團終於強勢回歸啦!第二集後睽違六年總算推出的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3/星際異攻隊3)將是本作的最終章,在占士根(James Gunn)的執導下,相信無論是動作戲、幽默度還是感人的劇情安排絕對都能做得很好,而從本集的前導預告中,我們也可以看出「火箭浣熊」Rocket一角的身世之謎將被揭露,而在漫畫中舉足輕重的角色「亞當術士」Adam Warlock也將會登場,究竟他的來歷為何?與火箭之間又有什麼糾葛?銀河守護隊將何去何從?就讓我們一同在5月時進電影揭曉吧!

多重宇宙蜘蛛人齊聚一堂——《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》

繼《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse/蜘蛛俠:平行宇宙/蜘蛛人:新宇宙)大獲成功後,Sony將在今年推出續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse/蜘蛛俠:平行宇宙/蜘蛛人:穿越新宇宙),這一次主角麥爾斯莫拉雷斯(Miles Morales)除了要面臨全新的敵人和挑戰外,也會遇到來自多重宇宙各個版本的蜘蛛俠,在本系列優異的美術風格下想必會是一場視覺的饗宴,此外,新任「鷹眼」希莉施丹菲(Hailee Steinfeld)亦將回歸出演關史黛西(Gwen Stacy),而「月光騎士」奧斯卡依撒(Óscar Isaac)則將擔任新登場的「蜘蛛人2099」米高奧哈拉(Miguel O'Hara)一角,說了這麼多,如果你各位還沒看第一集的話,是時候了!

太空科幻史詩續作——《沙丘瀚戰2》

太空科幻史詩作品《沙丘瀚戰》(Dune/沙丘)將要在今年推出第二部分,透過導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)的鏡頭,我們將再次回到充斥著香料和巨大沙蟲的沙漠行星Arrakis,一同探索這個不可思議的宇宙,本次除了添麥菲查洛美(Timothée Hal Chalamet)、莉碧嘉費格遜(Rebecca Ferguson)、Zendaya等人都將回歸外,也將加入去年因飾演《貓王》(Elvis/貓王艾維斯)而走紅的奧斯汀畢拿(Austin Butler)、新任「黑寡婦」科倫絲佩芝、《占士邦》系列女星蕾雅絲端(Léa Seydoux)等人,再加上漢斯森瑪(Hans Zimmer)的奧斯卡等級配樂,《沙丘瀚戰2》無疑是今年最受期待的電影之一。

是枝裕和x坂元裕二x坂本龍一的怪物級陣容——《怪物》

正如同片名《怪物》,這部電影的陣容也絕對堪稱是怪物級的,由執導過《海街女孩日記》、《小偷家族》的是枝裕和聯手《東京愛的故事》、《她和他的戀愛花期》編劇坂元裕二,再加上世界級作曲大師坂本龍一負責配樂,雖目前情報尚未明朗卻已相當值得期待,而演員陣容也不遑多讓,由永山瑛太和安藤櫻分別擔任男女主角,高畑充希、中村獅童等人也將參與演出,作為觀眾,我們或許可以期待繼《Drive My Car》後,又一影展等級作品將要登場。

大導演攜手兩大影帝推出全新力作——《花月殺手》

儘管《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)目前消息甚少,卻可排得上2023最值得期待的電影名單,箇中的原因無非是作為曾執導過《的士司機》(Taxi Driver/出租車司機/計程車司機)、《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street/華爾街之狼)、《愛爾蘭人》(The Irishman)等優秀作品的大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)的最新作,以及由他最常合作的兩名演員里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)和羅拔迪尼路(Robert De Niro)同台演出,如果馬田史高西斯的作品從沒讓你失望過,如果你是兩位影帝的粉絲,這將是一個改編自書籍的1920年代西部犯罪故事,不妨可以期待一下!

湯告魯斯再度出動拯救世界——《職業特工隊:死亡清算上集》

最後要介紹的這部電影,想必各位都相當清楚,沒錯,就是《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One/碟中諜7:致命清算(上)/不可能的任務:致命清算 第一章),作為史上最偉大動作片《職業特工隊》系列最新作,它可說是今年最值得期待的電影,不論是選角、劇情安排還是動作戲的呈現,都能看出湯告魯斯(Tom Cruise)的巧思和下的功夫,如果你看完《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick,/捍衛戰士:獨行俠)到現在還是心癢癢,如果過往看過的動作片都無法滿足你的味蕾,你一定要看這部《職業特工隊:死亡清算上集》!

