FF16 Final Fantasy XVI攻略 最強技能配搭推薦輕鬆爆機刷強敵｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下介紹遊戲最強技能推薦，方便大家參考砌技配招。



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最強技能推薦 清卒、打王無難度

《Final Fantasy XVI》FF16中可用多種召喚獸及技能，但AP入手量相當不多，即使到1周目爆機都遠不足夠學會所有技能，玩家需要取捨。幸好本作一大好處是能隨時洗點重新分配能力點數，所以想試不同技能組合或新取得的召喚獸技能時時不用猶豫，洗點學技玩玩，覺得不順手時再洗回來便可。

以下推薦一些屈機的強力招式，當然本作難度不算高任何招式或流派都可爆機，但用較強力的招式推關、做支線和打懸賞魔物時都會舒服得多。

好用的技不少，但最多只能帶6招在身上，只能作取捨了

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大氣爆發 - 迦樓羅

早期最好用的技能，可以一直用到爆機，建議在取得迦樓羅的能力之後盡快學習。這招能放出一個大龍捲，雜兵會被龍捲捲起，而精英雖不會被捲起但就可造成大量毅力（黃血）傷害。除非去到中後期，否則基本上放一個大氣爆發就能打掉精英一半的毅力，這時就可用迦樓羅擁抱令其倒地，再接一個風刨或其他高毅力傷害的技能就能takedown，坦白點說實在有些屈機。唯一問題就是龍捲風會遮住敵人及場景，頗為影響視覺。

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爆燃（火神衝） - 伊芙利特

極之方便的強力技能，建議在一取回伊芙利特（開放Limit Break系統時）的能力時馬上學習。基本上就是一邊向前衝一邊造成傷害的技能，特點是這招可以控制方向自由轉彎的同時還能夠「啜」住敵人，在敵陣中繞一圈就能將原本分散的敵兵集中在一起，再補刀就能整波帶走。而在對精英時也往往可以「卡住」狂衝對方造成大量傷害。

另外火神衝因為移動速度快，而且在空中也能使用，除了進攻之外也可以用來閃避Boss的大範圍/地板技能，既方便又強力，同樣是學得之後可以帶到爆機的神技。

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旋纏鬼火 - 伊芙利特

召喚鬼火纏繞自身，對近身敵人造成傷害，同時為自己付加「次數盾」令一定次數的傷害無效（未強化時2次、強化後4次）。這招除了毅力傷害不錯又有盾之外，更重要是可配合下面介紹的「雷光法杖」打出高額傷害，整體而言是十分不錯的技能；但如果會用自動飾品的話這招就相對沒那麼重要。

旋纏鬼火

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雷光法杖 - 拉姆

這招可說是本作的No.1神技，可輕鬆打出超高的傷害。雷光法杖的效果是使用時於原地設置一粒雷電寶珠，當敵我雙方的任意攻擊打中此寶珠時，寶珠就會發出一次小範圍攻擊。只要配合一些持續性的範圍攻擊技能，例如鬼火、火神衝等，就能在命中boss同時打到寶珠，造成雙倍傷害。基本用法就是對方出現大硬直或打到對方takedown時，就先放出雷光法杖再換其他技能輸出配招得宜而下就算只得30級，也可以一個takedown打出三四萬的傷害。特別是配合接下來介紹的「十億火光」，基本上一招就能通關。

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十億火光 - 巴哈姆特

在官方Trailer中都有展示過的技能，可說是整個遊戲中最霸道的一招，不論傷害還是削減毅力表能力都是一等一級數；在施放十億火光期間更可移動及調整射擊方向，一掃雜卒也很簡單，而且在施展期間會進入子彈時間，不怕放炮期間被其他敵人偷襲。強烈建議將十億火光配合雷光法杖使用，當敵人大硬直或takedown時馬上用雷光法杖+十億火光，就能打出超多傷害。

十億火光還有一個強處是能大量累積Limit Break計量表；一個十億火光+雷光法杖的combo可以一口氣回兩格Limit Break；因此比起先用Limit Break再開十億火光來提升傷害，更好的方式是用完Limit Break後再開雷光法杖+十億火光快速回復Limit Break再爆發一波。

Megaflare - 巴哈姆特

巴哈姆特的固有技能，效果是按O發動後會自動累積計量表，然後再按O就會跟據計量表等級來發動不同等級的Megaflare（未強化時最高LV2，強化後最高LV4），一個會跟隨自身移動的自動追蹤範圍攻擊。

Megaflare的威力非常高，但問題是儲氣也很慢；秘訣是如果在Megaflare儲氣期間精準閃避敵人的攻擊時，可立即提升計量表一級。一個少許偷雞的方法是配合自動緩慢/自動閃避，便可以輕鬆累積計量表。

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