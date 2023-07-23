迪士尼100週年｜盤點伴你成長的經典男角色Top 10　米奇排第幾？

撰文：DailyView網路溫度計
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華特迪士尼（Walt Disney Co.）度過一世紀的考驗，這個橫掃全球的童話帝國，2023年各地以不同方式慶祝！六座迪士尼樂園紛紛推出創新的驚喜，像是遊樂設施、遊行、夜間燈光秀、美食、週邊產品等等，一直持續到10月16日集團成立百年紀念日。在台灣，剛落幕的2023澎湖國際海上花火節（4/20-6/29）、全球唯一以此主題沙雕展，就在台灣新北的2023福隆國際沙雕藝術季（6/9-10/22）、環島之星夢想號迪士尼主題列車（即日起至2024年下半年度）、迪士尼動畫展（6/21-10/11）等系列活動登場。

創辦人Walt Disney曾說：「Adults are only kids grown up, anyway.（不管怎麼樣，大人不過就是長大了的小孩。）」，哪些經典角色陪著你長大？由於迪士尼王國有龐大成員，我們先就角色設定為男性（male）開始討論，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查過去一年（2022/7/1-2023/6/30）網路討論度最高的前10名，哪幾位深獲你心呢？

+42

No.10 小木偶 Pinocchio

Pinocchio也有翻譯為「皮諾丘」，不少家長曾對孩子說：「說謊的話，鼻子會變長！」小木偶經常被網友做成梗圖，甚至有從事「搞笑實驗」的英國研究生，推斷小木偶最多只能說13個謊，若超過，鼻子會長到讓他的頸子折斷而致命。幸好，小木偶在意大利原著當中，只說了3次謊。

迪士尼推出《白雪公主》成功之後，1940年以它推出第二部動畫長篇電影，更獲得第13屆奧斯卡金像獎入圍最佳原創音樂和最佳原創歌曲，開創動畫電影連獲兩個獎項的先河。

睽違82年，2022年推出真人版《Pinocchio》，網友大讚「Tom Hanks詮釋的老木匠，十足演繹出關心與珍惜皮諾丘的父親樣貌」、「吉明尼蟋蟀(Joseph Gordon-Levitt飾)的故事開場白，馬上就讓人被帶進童年記憶中的經典故事中」、「不再只是單純照著原版故事翻拍」，甚至整理金句：

“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”

（良心是微小的聲音，大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題）

“There isn’t a single thing I would change about you. I am so proud of you. And I love you so very much.”

（我不需要你改變任何事，我以你為榮，我也好愛你）

No.9 神燈精靈 Genie

「你有三次許願的機會...」這是許多人夢寐以求的機遇！改編自阿拉伯民間故事《一千零一夜》的〈阿拉丁與神燈〉，1992年成為迪士尼第31部動畫長片，不到美金十萬的酬勞請來羅賓威廉斯（Robin Williams）配音，他的機智、風趣、熱情、易受傷害等特質，賜給「配角」精靈超越主角的魅力，全球票房收入超過5億美元；從此改變了動畫產業模式，由主流明星擔任配音成為慣例，至今才有湯姆漢克斯（Tom Hanks）《玩具總動員3》高達1500萬美元、馮迪索（Vin Diesel）《星際異攻隊》各種情緒的「I am Groot.（我是格魯特）」價值1300萬美元的配音酬勞。

2019年奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）詮釋受限於神燈的精靈，儘管和27年前的動畫形象相差甚遠，全身塗滿藍色亮粉，樂觀、浮誇地詮釋他獨有的〈Friend Like Me〉，精靈對阿拉丁說「我只能把你的外表變成王子，但無法改變你的內在。」引起熱烈討論，網友有感長大後再看阿拉丁，「讓我淚流滿面」、「精靈再怎麼神通，也無法左右人的喜好。」

No.8 高飛 Goofy

Goofy這個英文單字涵意帶有「愚蠢的、傻傻的」意思，首次出現在1932年米奇老鼠卡通片《Mickey's Revue》(米奇的時事諷刺劇)，一個小小的台下觀眾角色，不停的剝花生，又一直哈哈大笑，怪異、刺耳的笑聲很快讓大家記住他。

原來，迪士尼需要一個永遠都能保持快樂的開心果，但又要融合一些遲鈍的元素，1930年便開始創造了高飛，和藹又隨和的傻大個，看起來有點迷糊，但他其實並不笨，他的個性單純樂觀，又討人喜歡；雖然高飛經常把事情搞得一團亂，但他卻也常出乎意料之外地獲得成功。

1935年開始，冷靜的米老鼠、愛生氣的唐老鴨、笨笨的高飛，這三人被稱為「迪士尼金三角」，三人合體總是能把事情搞砸，但在過程中會令人會心一笑，三種不同風格相輔相成，迎刃而解的快樂結局，在米奇與好朋友系列，高飛是一個很稱職的喜劇角色，也是一名真正的好朋友。

米奇的寵物布魯托（Pluto）是狗，不會說話、不會直立行走、不穿衣服，它是只純粹的狗。高飛與它相反，他穿衣服戴手套，他會說話、交女朋友，做着所有人能做的事兒。這讓眾多網友質疑，「米奇是老鼠、唐老鴨是鴨子、布魯托是狗，那高飛是什麼？」迪士尼做出了官方回應，高飛傻呵呵地答道：「Oh! I’m just Goofy.」

No.7 小飛象 Dumbo

迪士尼1941年推出的第四部動畫電影，Dumbo（或譯呆寶）與生俱來的超大耳朵，時常被當作譏笑對象，媽媽因為保護他被關進牢籠；少了媽媽的保護，跟老鼠和烏鴉成了好友，不因外貌自卑，反而找出自己的優點。78年後，鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）保留童話的核心價值，決定不再侷限於「小飛象」的心思，他更細膩地刻畫了人性與情感；2019年真人版的《Dumbo》，小飛象的好朋友從動物變成兩個馬戲團的小孩，動物們都不會說話，以人類視角去突顯小飛象的與眾不同。編劇曾說：「Dumbo不只是迪士尼的角色，而是一名神話人物，我希望牠是真實的。」不是很喜歡馬戲團的導演Tim Burton認為，「Dumbo象徵著無法融入社會，卻能把自身缺陷轉變為優勢的人。」希望能藉由此部電影，讓那些受到不同待遇的人們，找到屬於自己的歸屬感。

小飛象的週邊商點幾乎是淺淺的藍色系，萌呆模樣擄獲不少姐姐妹妹，粉絲形容自己「有小飛象的地方我都要出現」、琳琅滿目的收藏簡直成了「小飛象博物館」、甚至還有人堅持要小飛象刺青。

No.6 奇奇與蒂蒂 Chip 'n' Dale

這對花栗鼠，經常被誤解為「松鼠」；兄弟倆不同性格的搞笑鬧劇，初次登場是在1943年的《Private Pluto》；整過布魯托，又可以把唐老鴨氣得半死，後來才有自己的專屬系列。Chip（奇奇）的外觀特徵是黑色的鼻子和一顆位於正中央的大門牙，奇奇的毛色較深。而Dale（蒂蒂）則是紅色的鼻子和兩顆虎牙，並且頭上有一小撮短毛；或者，你可以用門牙來區分，哥哥奇奇是一顆門牙，弟弟是門牙分開。

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+10

No.5 小飛俠彼得潘 Peter Pan

每個人心裡都曾有個彼得潘？「所有的孩子都會長大，除了一個人。」

迪士尼第14部動畫長片1953年上映，彼得潘是個會飛、淘氣、永遠長不大的小孩，在夢幻島對抗虎克船長，某天夜裡飛到溫蒂的家，彼得潘帶著她與兩個弟弟前往夢幻島展開冒險旅程。

溫蒂在故事中，扮演着一種象徵「女性」、「媽媽」的角色。故事開頭時，彼得潘也是因為溫蒂會說故事，才邀請她到永無島。專家解析，彼得潘其實是懼怕着任何會讓他成為「大人」的事物，就在溫蒂拒絕留下，準備要回去時，她和彼得潘說了一句：「對不起，我必須要長大！」

小飛俠有許多版本詮釋，包括羅賓威廉斯的《虎克船長》，2023年真人版《小飛俠與溫蒂》在串流平台Disney+上線，目前爛番茄（媒體評分）新鮮度為67%、觀眾評分則僅有 20%好評，而由觀眾投票的IMDb也只有4.4分。網友大罵「政確片」、「魔改原作劇情、硬加入不必要的角色」。

No.4 阿拉丁 Aladdin

大喊一聲「芝麻開門！」就能打開強盜的藏寶庫大門；擦一擦神燈，小心翼翼許下三個願望...

機智的窮小子阿拉丁借助精靈的魔法變身為王子，與茉莉公主乘著魔毯飛翔在天空，深情對唱「A whole new world...」，阿拉丁克服種種障礙，最後幸福美滿的Happy Ending。

1992年籌備阿拉丁，外型竟是以「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）做為範本，動畫師拚命參考了各種電影中的阿湯哥表情。但2019年的真人版，未演先被外界唱衰，網友對於阿拉丁以「濃濃嫩感」來形容，「也或許是劇情設定問題，畫面上的氣場在前段常被精靈與茉莉拖著走」，但也有人覺得男女主角演技「讓人跌破眼鏡」、「真的很可愛」，然後開始討論票房為何能破億，帶出自身價值，更讓大人回味童年的單純、追逐夢想。

No.3 史迪仔/史迪奇 Stitch

算是《星際寶貝》男主角吧？為了摧毀萬物、搗亂銀河系而創造的實驗品，用基因工程研究製造出來的藍色外星小怪物，代號626，有時很凶，但有時很乖巧。乍到地球遇到夏威夷女孩莉蘿（（Lilo）），他藏起一副額外的手臂、觸角及脊刺，偽裝成狗狗。看似無害，卻擁有超強大的力量，強霸在星際議會上曾說：「史迪奇是防彈、防火、防震的，而且比超級計算機思考得更快，也可以舉起自身體積3000倍的物體，」最大弱點就是無法游泳，因為設定他的密度大於水，遇到水會下沉，而且，他是無尾熊。

網友認為「明明可以靠本事，卻靠著自己的演技吃飯，偽裝成流浪狗的他被莉蘿所收養，」經過與地球人的相處，史迪奇願意為莉蘿收斂自己破壞的樣子，被圈粉的網友感動表示：「家人二字給人留下的印象是美好的，所有人都不願意把壞的一面展現在自己的家人面前，因為家人是始終不曾拋棄你的人，是出了多大事都願意幫助你的人。」

No.2 唐老鴨 Donald Duck

這隻從不穿褲子的鴨子，首度現身是在1939年的《The Wise Little Hen》，相近於米奇的勤奮上進、開朗、從不失敗的設定，唐老鴨的急性子、愛發脾氣，每次遇到麻煩，總學不會保持冷靜，急不及待的張著大大扁扁的嘴巴，用它煩人的大嗓門嘎嘎地叫不停，理智斷線大爆發；調皮的唐老鴨偶爾也會玩心作祟捉弄別人，網友形容「EQ數值估計是零」。有著投機取巧的聰明，但每一次他總遭遇狼狽不堪的收場，唐老鴨的際遇竟引起香港網友討論「是許多香港人的縮影」、「比起米奇老鼠，唐老鴨更能反映真實社會中的人性。」

這位最強綠葉配角，出現的卡通和電影數量加起來，竟然超過米奇老鼠，網友評價「他的不完美，卻成就他長年受歡迎的原因。」2022年台南迪士尼系列，不少粉絲期待巨型唐老鴨，結果換成疊在一起的tsum tsum，網路掀起最多討論。

No.1 米奇Mickey

這次「人氣王」非米奇莫屬！白手套、紅短褲、大耳朵、「噢Gosh」的口頭禪，大家對米老鼠的接納度持續了一個世紀，它的誕生有些曲折。環球影視委託迪士尼製作一部以兔子為主角的動畫片，誕生了幸運兔奧斯華（Oswald the Lucky Rabbit），不料畫家私下交易，環球搶走了奧斯華的版權，華特迪士尼一氣之下，放棄奧斯華，公司成立第五年，推出耳朵更大、更圓的「米奇」。雖然老闆本人很怕老鼠，但米奇為他帶來了第一個奧斯卡獎（1932年），迄今為止，米奇仍然是世界上獲得奧斯卡獎最多的人；亦是第一位刻在在好萊塢星光大道的虛構人物。根據《時代》報導，迪士尼每年的授權費中40％來自米奇，每年至少帶來32億美元（約1000億新台幣）的收入，這還不包括迪士尼樂園裡商店的收入。

米奇和米妮已是人瑞等級的老公公、老太太，迪士尼卻決定不讓他們兩人結婚；這背後的原因是因為華特迪士尼曾說，米奇和米妮活在一個夢幻的世界，在那個世界所有的夢想都會成真，不需要婚姻也能快樂地生活下去。但，米奇及米妮的配音員Wayne Allwine與Russi Taylor卻在真實世界結婚了呢！

（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年7月1日至2023年6月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『迪士尼經典male角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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