迪士尼100週年｜盤點伴你成長的經典男角色Top 10　米奇排第幾？

華特迪士尼(Walt Disney Co.)度過一世紀的考驗,這個橫掃全球的童話帝國,2023年各地以不同方式慶祝!六座迪士尼樂園紛紛推出創新的驚喜,像是遊樂設施、遊行、夜間燈光秀、美食、週邊產品等等,一直持續到10月16日集團成立百年紀念日。在台灣,剛落幕的2023澎湖國際海上花火節(4/20-6/29)、全球唯一以此主題沙雕展,就在台灣新北的2023福隆國際沙雕藝術季(6/9-10/22)、環島之星夢想號迪士尼主題列車(即日起至2024年下半年度)、迪士尼動畫展(6/21-10/11)等系列活動登場。



創辦人Walt Disney曾說:「Adults are only kids grown up, anyway.(不管怎麼樣,大人不過就是長大了的小孩。)」,哪些經典角色陪著你長大?由於迪士尼王國有龐大成員,我們先就角色設定為男性(male)開始討論,《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查過去一年(2022/7/1-2023/6/30)網路討論度最高的前10名,哪幾位深獲你心呢?

No.10 小木偶 Pinocchio

Pinocchio也有翻譯為「皮諾丘」,不少家長曾對孩子說:「說謊的話,鼻子會變長!」小木偶經常被網友做成梗圖,甚至有從事「搞笑實驗」的英國研究生,推斷小木偶最多只能說13個謊,若超過,鼻子會長到讓他的頸子折斷而致命。幸好,小木偶在意大利原著當中,只說了3次謊。

迪士尼推出《白雪公主》成功之後,1940年以它推出第二部動畫長篇電影,更獲得第13屆奧斯卡金像獎入圍最佳原創音樂和最佳原創歌曲,開創動畫電影連獲兩個獎項的先河。

睽違82年,2022年推出真人版《Pinocchio》,網友大讚「Tom Hanks詮釋的老木匠,十足演繹出關心與珍惜皮諾丘的父親樣貌」、「吉明尼蟋蟀(Joseph Gordon-Levitt飾)的故事開場白,馬上就讓人被帶進童年記憶中的經典故事中」、「不再只是單純照著原版故事翻拍」,甚至整理金句:

“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”

(良心是微小的聲音,大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題)

“There isn’t a single thing I would change about you. I am so proud of you. And I love you so very much.”

(我不需要你改變任何事,我以你為榮,我也好愛你)

No.9 神燈精靈 Genie

「你有三次許願的機會...」這是許多人夢寐以求的機遇!改編自阿拉伯民間故事《一千零一夜》的〈阿拉丁與神燈〉,1992年成為迪士尼第31部動畫長片,不到美金十萬的酬勞請來羅賓威廉斯(Robin Williams)配音,他的機智、風趣、熱情、易受傷害等特質,賜給「配角」精靈超越主角的魅力,全球票房收入超過5億美元;從此改變了動畫產業模式,由主流明星擔任配音成為慣例,至今才有湯姆漢克斯(Tom Hanks)《玩具總動員3》高達1500萬美元、馮迪索(Vin Diesel)《星際異攻隊》各種情緒的「I am Groot.(我是格魯特)」價值1300萬美元的配音酬勞。

2019年奧斯卡新科影帝威爾史密斯(Will Smith)詮釋受限於神燈的精靈,儘管和27年前的動畫形象相差甚遠,全身塗滿藍色亮粉,樂觀、浮誇地詮釋他獨有的〈Friend Like Me〉,精靈對阿拉丁說「我只能把你的外表變成王子,但無法改變你的內在。」引起熱烈討論,網友有感長大後再看阿拉丁,「讓我淚流滿面」、「精靈再怎麼神通,也無法左右人的喜好。」

No.8 高飛 Goofy

Goofy這個英文單字涵意帶有「愚蠢的、傻傻的」意思,首次出現在1932年米奇老鼠卡通片《Mickey's Revue》(米奇的時事諷刺劇),一個小小的台下觀眾角色,不停的剝花生,又一直哈哈大笑,怪異、刺耳的笑聲很快讓大家記住他。

原來,迪士尼需要一個永遠都能保持快樂的開心果,但又要融合一些遲鈍的元素,1930年便開始創造了高飛,和藹又隨和的傻大個,看起來有點迷糊,但他其實並不笨,他的個性單純樂觀,又討人喜歡;雖然高飛經常把事情搞得一團亂,但他卻也常出乎意料之外地獲得成功。

1935年開始,冷靜的米老鼠、愛生氣的唐老鴨、笨笨的高飛,這三人被稱為「迪士尼金三角」,三人合體總是能把事情搞砸,但在過程中會令人會心一笑,三種不同風格相輔相成,迎刃而解的快樂結局,在米奇與好朋友系列,高飛是一個很稱職的喜劇角色,也是一名真正的好朋友。

米奇的寵物布魯托(Pluto)是狗,不會說話、不會直立行走、不穿衣服,它是只純粹的狗。高飛與它相反,他穿衣服戴手套,他會說話、交女朋友,做着所有人能做的事兒。這讓眾多網友質疑,「米奇是老鼠、唐老鴨是鴨子、布魯托是狗,那高飛是什麼?」迪士尼做出了官方回應,高飛傻呵呵地答道:「Oh! I’m just Goofy.」

No.7 小飛象 Dumbo

迪士尼1941年推出的第四部動畫電影,Dumbo(或譯呆寶)與生俱來的超大耳朵,時常被當作譏笑對象,媽媽因為保護他被關進牢籠;少了媽媽的保護,跟老鼠和烏鴉成了好友,不因外貌自卑,反而找出自己的優點。78年後,鬼才導演提姆波頓(Tim Burton)保留童話的核心價值,決定不再侷限於「小飛象」的心思,他更細膩地刻畫了人性與情感;2019年真人版的《Dumbo》,小飛象的好朋友從動物變成兩個馬戲團的小孩,動物們都不會說話,以人類視角去突顯小飛象的與眾不同。編劇曾說:「Dumbo不只是迪士尼的角色,而是一名神話人物,我希望牠是真實的。」不是很喜歡馬戲團的導演Tim Burton認為,「Dumbo象徵著無法融入社會,卻能把自身缺陷轉變為優勢的人。」希望能藉由此部電影,讓那些受到不同待遇的人們,找到屬於自己的歸屬感。

小飛象的週邊商點幾乎是淺淺的藍色系,萌呆模樣擄獲不少姐姐妹妹,粉絲形容自己「有小飛象的地方我都要出現」、琳琅滿目的收藏簡直成了「小飛象博物館」、甚至還有人堅持要小飛象刺青。

No.6 奇奇與蒂蒂 Chip 'n' Dale

這對花栗鼠,經常被誤解為「松鼠」;兄弟倆不同性格的搞笑鬧劇,初次登場是在1943年的《Private Pluto》;整過布魯托,又可以把唐老鴨氣得半死,後來才有自己的專屬系列。Chip(奇奇)的外觀特徵是黑色的鼻子和一顆位於正中央的大門牙,奇奇的毛色較深。而Dale(蒂蒂)則是紅色的鼻子和兩顆虎牙,並且頭上有一小撮短毛;或者,你可以用門牙來區分,哥哥奇奇是一顆門牙,弟弟是門牙分開。

No.5 小飛俠彼得潘 Peter Pan

每個人心裡都曾有個彼得潘?「所有的孩子都會長大,除了一個人。」

迪士尼第14部動畫長片1953年上映,彼得潘是個會飛、淘氣、永遠長不大的小孩,在夢幻島對抗虎克船長,某天夜裡飛到溫蒂的家,彼得潘帶著她與兩個弟弟前往夢幻島展開冒險旅程。

溫蒂在故事中,扮演着一種象徵「女性」、「媽媽」的角色。故事開頭時,彼得潘也是因為溫蒂會說故事,才邀請她到永無島。專家解析,彼得潘其實是懼怕着任何會讓他成為「大人」的事物,就在溫蒂拒絕留下,準備要回去時,她和彼得潘說了一句:「對不起,我必須要長大!」

小飛俠有許多版本詮釋,包括羅賓威廉斯的《虎克船長》,2023年真人版《小飛俠與溫蒂》在串流平台Disney+上線,目前爛番茄(媒體評分)新鮮度為67%、觀眾評分則僅有 20%好評,而由觀眾投票的IMDb也只有4.4分。網友大罵「政確片」、「魔改原作劇情、硬加入不必要的角色」。

No.4 阿拉丁 Aladdin

大喊一聲「芝麻開門!」就能打開強盜的藏寶庫大門;擦一擦神燈,小心翼翼許下三個願望...

機智的窮小子阿拉丁借助精靈的魔法變身為王子,與茉莉公主乘著魔毯飛翔在天空,深情對唱「A whole new world...」,阿拉丁克服種種障礙,最後幸福美滿的Happy Ending。

1992年籌備阿拉丁,外型竟是以「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)做為範本,動畫師拚命參考了各種電影中的阿湯哥表情。但2019年的真人版,未演先被外界唱衰,網友對於阿拉丁以「濃濃嫩感」來形容,「也或許是劇情設定問題,畫面上的氣場在前段常被精靈與茉莉拖著走」,但也有人覺得男女主角演技「讓人跌破眼鏡」、「真的很可愛」,然後開始討論票房為何能破億,帶出自身價值,更讓大人回味童年的單純、追逐夢想。

No.3 史迪仔/史迪奇 Stitch

算是《星際寶貝》男主角吧?為了摧毀萬物、搗亂銀河系而創造的實驗品,用基因工程研究製造出來的藍色外星小怪物,代號626,有時很凶,但有時很乖巧。乍到地球遇到夏威夷女孩莉蘿((Lilo)),他藏起一副額外的手臂、觸角及脊刺,偽裝成狗狗。看似無害,卻擁有超強大的力量,強霸在星際議會上曾說:「史迪奇是防彈、防火、防震的,而且比超級計算機思考得更快,也可以舉起自身體積3000倍的物體,」最大弱點就是無法游泳,因為設定他的密度大於水,遇到水會下沉,而且,他是無尾熊。

網友認為「明明可以靠本事,卻靠著自己的演技吃飯,偽裝成流浪狗的他被莉蘿所收養,」經過與地球人的相處,史迪奇願意為莉蘿收斂自己破壞的樣子,被圈粉的網友感動表示:「家人二字給人留下的印象是美好的,所有人都不願意把壞的一面展現在自己的家人面前,因為家人是始終不曾拋棄你的人,是出了多大事都願意幫助你的人。」

No.2 唐老鴨 Donald Duck

這隻從不穿褲子的鴨子,首度現身是在1939年的《The Wise Little Hen》,相近於米奇的勤奮上進、開朗、從不失敗的設定,唐老鴨的急性子、愛發脾氣,每次遇到麻煩,總學不會保持冷靜,急不及待的張著大大扁扁的嘴巴,用它煩人的大嗓門嘎嘎地叫不停,理智斷線大爆發;調皮的唐老鴨偶爾也會玩心作祟捉弄別人,網友形容「EQ數值估計是零」。有著投機取巧的聰明,但每一次他總遭遇狼狽不堪的收場,唐老鴨的際遇竟引起香港網友討論「是許多香港人的縮影」、「比起米奇老鼠,唐老鴨更能反映真實社會中的人性。」

這位最強綠葉配角,出現的卡通和電影數量加起來,竟然超過米奇老鼠,網友評價「他的不完美,卻成就他長年受歡迎的原因。」2022年台南迪士尼系列,不少粉絲期待巨型唐老鴨,結果換成疊在一起的tsum tsum,網路掀起最多討論。

No.1 米奇Mickey

這次「人氣王」非米奇莫屬!白手套、紅短褲、大耳朵、「噢Gosh」的口頭禪,大家對米老鼠的接納度持續了一個世紀,它的誕生有些曲折。環球影視委託迪士尼製作一部以兔子為主角的動畫片,誕生了幸運兔奧斯華(Oswald the Lucky Rabbit),不料畫家私下交易,環球搶走了奧斯華的版權,華特迪士尼一氣之下,放棄奧斯華,公司成立第五年,推出耳朵更大、更圓的「米奇」。雖然老闆本人很怕老鼠,但米奇為他帶來了第一個奧斯卡獎(1932年),迄今為止,米奇仍然是世界上獲得奧斯卡獎最多的人;亦是第一位刻在在好萊塢星光大道的虛構人物。根據《時代》報導,迪士尼每年的授權費中40%來自米奇,每年至少帶來32億美元(約1000億新台幣)的收入,這還不包括迪士尼樂園裡商店的收入。

米奇和米妮已是人瑞等級的老公公、老太太,迪士尼卻決定不讓他們兩人結婚;這背後的原因是因為華特迪士尼曾說,米奇和米妮活在一個夢幻的世界,在那個世界所有的夢想都會成真,不需要婚姻也能快樂地生活下去。但,米奇及米妮的配音員Wayne Allwine與Russi Taylor卻在真實世界結婚了呢!

分析說明:



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2022年7月1日至2023年6月30日,共1年。



系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『迪士尼經典male角色』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。



本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。



【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載,研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】