寶可夢與甜點　超療癒短片《與寶可夢共度的野營之旅》看到流口水

去年，寶可夢與知名美食頻道「日食記」合作推出了《和寶可夢一起生活（ポケモンと生活）》系列短片，憑藉著療癒人心的甜點，與可愛到不行的寶可夢們，在第一季《與寶可夢共度的甜蜜冬季（ポケモンたちとの甘い冬）上架後，便馬上受到了網友們的熱烈歡迎。而在等待了將近一年多後，第二季《與寶可夢共度的野營之旅（ポケモンたちとのキャンプ旅）》也終於在 9 日登場啦！



《和寶可夢一起生活（ポケモンと生活）》系列以 CG 動畫技術，將寶可夢與美食結合，不僅介紹了各種美味甜點的製作過程，更以輕鬆又療癒的方式，呈現了寶可夢與人類的日常互動生活。在第二季《與寶可夢共度的野營之旅》中，日食記的「姜老刀」再度邀請到了「皮卡丘」、「可達鴨」、「胖丁」與「小火龍」來到家中作客，並為他們親手製作美味的甜點。有些許不同的是，這次來了一位新夥伴「新葉喵」，而上一季的小火龍，也在這一季中，進化成了「火恐龍」！

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《與寶可夢共度的野營之旅》第一集已經上線囉！

《與寶可夢共度的野營之旅》預計共有三集，第一集「寶可夢 · 綠寶石慕斯蛋糕 | 寶石青提蛋糕」已經於 10 月 9 日在各大平台上架，接下來的兩集也將分別在 10 月 12日、10 月 17日發布，若你也喜歡寶可夢與美食，就千萬別錯過這部可愛又溫馨的短片系列啦！

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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