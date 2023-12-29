鐵甲萬能俠50週年版DX超合金魂試玩｜全高300mm的 超合金魂DX Mazinger Z 50週年版收藏家級figure，是改良自2012年推出的DX SOUL OF CHOGOKIN 鐵甲萬能俠，新版不單改色、更新造型，更重要是追加收錄由已故動畫歌王 水木一郎 先生主唱的4首相關歌曲！HK01率先上手試玩實物，即睇這款2023年壓軸重頭作品！



300mm高的鐵之城｜外觀更現代化

誕於2012年的DX SOUL OF CHOGOKIN 巨型超合金figure系列，當時首砲就是DX超合金魂鐵甲萬能俠，11年後的今年，萬代推出外型經過改良的「Mazinger Z誕生50週年版DX超合金魂」，如果單純改舊版顏色就當新貨，玩家一定不買帳，全高300mm的超合金魂DX Mazinger Z 50週年版不單改色、加發聲、歌曲，頭部、雙臂，胸部「高熱火焰」放射板都是全新製作。

全高300mm的 超合金魂DX Mazinger Z 50週年版不單改色、加發聲、歌曲，頭部、雙臂，胸部「高熱火焰」放射板都是全新製作。（鍾世傑 攝）

跟超合金魂GX-105 鐵甲萬能俠Z -革進比一比size，就如家長帶小朋友出街一樣！（鍾世傑 攝）

新版更似動畫造型

11年前舊版DX超合金魂鐵甲萬能俠（下圖右），身型是照GX-01，即首款超合金魂鐵甲萬能俠放大而成，而50周年版造型就更流線線，雙臂幼細一點，貼近動畫影集中的造型（下圖左）。拆去外甲後，外露的透視機械部份全部改色。加上基地背景boxset，單是裝裝拆拆，拍點照片已經夠玩兩日。

圖左為DX超合金魂鐵甲萬能俠50周年版（鍾世傑 攝）、圖右為2012年原版

將半解剖開甲型態的萬能俠裝在秘密基地地台，型到爆炸。（鍾世傑 攝）

超精密解剖透視內構圖

相信不少人都有買那套平靚正鐵甲萬能俠頭像扭蛋，鐵甲萬能俠50週年版DX超合金魂亦都加入內部構造細節，外甲可以選擇只拆左／右單邊拆甲，或完全拆除所有外甲，似足70後老人家小時候跟父母去飲茶，去書報攤買的2蚊卡通超人公仔書入面的機體透視解剖圖。

外甲可以選擇只拆左／右單邊拆甲，或完全拆除所有外甲。（鍾世傑 攝）

+ 3

各式武器聲光效果更佳

「高熱火焰」放射版分為一般版、內置LED平面發光片版，後者內置平面LED UNIT，發光效果平均，經由主體取電不需再個別裝電池。

一盒過有埋噴射飛船背翼

原版並沒有噴射飛船背翼（另購：8500日圓），噴射飛船背翼已附加在套裝內，而且飛翼的主體重新製作，有打開外甲、收納小雷達的玩法。組件還追加了，雙刃飛拳iron cutter，以及噴射引擎款「新朋友號」，一盒全包宴，不用再買DLC。

噴射飛船背翼及朋友號附有專用地台。（鍾世傑 攝）

有飛刀的鐵甲飛拳iron cutter，也是50周年版才有的新武裝。（鍾世傑 攝）

值得一提，一雙前臂也是全新製作，肘關節一層為一般扭動關節，另一層內藏發射飛彈的小機關，美觀又好玩，不過就無法用彈弓發射飛拳。

肘關節一層為扭動關節，另一層內藏發射飛彈的小機關，不過就無法用彈弓發射飛拳。（鍾世傑 攝）

地台收錄主題曲+插曲｜水木一郎先生不朽的雄叫

鐵甲萬能俠50週年版DX超合金魂的地台本體沒有重大改變，不過就加強了LED燈照明效果。而萬能俠本體就對應一組紅外線遙控器，可remote操作聲光效果，除了高熱火焰、光子力射線、鐵甲飛拳魏由駕駛員兜聲演的出招叫聲，還追加了共4首已故動畫歌王水木一郎先生主唱的主題曲和插曲！記者試玩當日雖然身邊有大量萬代職員，但都忍不住變回小時候買超合金魂那個大細路，一邊內心燃起打《機戰》團火，使用精神指令熱血+必中+幸運，大叫:「Maginzer~~~ Z~~~!」

50周年版DX超合金魂Mazinger Z 將紅外線遙控器大改款，更追加了4位有Aniki兄貴主唱的《Mazinger Z》歌曲。(左圖來源：水木一郎Twitter)（右圖：鍾世傑 攝）

播放器為獨立分件，可紅外線遙控發聲、發光，收錄多種兜甲兒配音員聲演的必殺技叫聲，以及4支水木一郎先生原唱歌曲包括：《マジンガーZ》、《Zのテーマ》、《ぼくらのマジンガーZ》、《空飛ぶマジンガーZ》。留意可以一邊播主題曲一邊再按鍵出必殺技，好好玩！以下有一條記者手機拍的snap片，可作參考。

實試時發現，當萬能俠figure解甲時紅外線反應最敏感，穿上裝甲的話要對得很正、放得很貼才會有效果（改用下圖發射飛彈、肚臍位開窿這片裝甲就方便好多）。另一缺點是電源開關設在胸口，長時間不玩會自動power off，需要拆甲再開過，玩得很麻煩。

長時間不玩會自動power off，需要拆甲再開過，玩得很麻煩。（鍾世傑 攝）

50年王道｜合金機械人玩具代名詞＝超合金魂

70年代石油危機爆發，塑膠原料價格高企令玩具業界無膠可用，BANDAI前身Popy在1974年取得《鐵甲萬能俠》版權，以劇中製作萬能俠的物料「超合金Z」為名，用「亞鉛鑄模合金」生產了第一款「超合金鐵甲萬能俠」，來年BANDAI就會舉行「ROAD TO 超合金 50週年」活動，而DX超合金魂鐵甲萬能俠50週年版正是當中頭砲作品，玩具設計簡單易玩又重手，拿上手唔太多「鈴鈴查查」，回歸初心是玩得幾爽，加上水木一郎先生經典歌曲音效，試玩完真的想用魔法小卡買一隻。

DX超合金魂鐵甲萬能俠50週年版是BANDAI「ROAD TO 超合金 50週年」系列的頭砲作品（鍾世傑 攝）

定價方面，11年後的新定價84,700日圓的確是比舊版本體+飛翼38500+8580=47080日圓貴很多，但因為當現日圓對港元僅5算，如果大家不心急的話，估計月尾$4500就買到。

記者都知市面已經派貨，但BANDAI有指定發文時限，所以都只能等等。（鍾世傑 攝）

至於大家最關心的土地問題，它的盒子實在是相當巨型……如果你不捨得掉盒，買先之要三思。（鍾世傑 攝）

DX SOUL OF CHOGOKIN MAZINGER Z 50th Anniversary Ver.

建議零售價：84,700日圓（含稅10%）/官方建議零售價 $5999.9

發售日: 2023 年 12 月 29 日

各大玩具店及百貨公司有售