剝牙｜拔牙後腫脹瘀青如何快速恢復？按壓2穴位1茶飲消腫紓緩牙痛

隨著現代醫學的進步，拔牙手術已經成為相當普遍且安全的治療方式，不過術後的腫脹和疼痛仍然是許多患者面臨的困擾。



中醫師表示，中醫療法可以有效緩解拔牙後的不適症狀，透過按壓特定穴位和飲用消腫茶，有助於加速術後恢復。

拔牙腫脹怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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牙痛止痛穴道：頰車穴、下關穴舒緩牙痛

台灣羅珮琳中醫師指出，拔完牙齒後仍然腫脹瘀青，可以按摩以下穴道：

下牙痛按壓頰車穴

針對下顎的疼痛，可按壓頰車穴（又名牙車、牙曲），位於耳垂下，張口時有凹陷處，咬緊牙有塊肌肉會鼓起來，是針灸牙齒麻醉的主穴。中風牙齒緊閉打不開時，也可按此穴，牙齒痛到沒法咬食物時，按一按會改善。

拔牙完可吃「5食物」（按圖👇👇👇）

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上牙痛按壓下關穴

下關穴屬於足陽明胃經穴位，位於面部耳前方，顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中，閉口取穴。按壓下關穴除了能消除牙痛之外，也能促進耳部的氣血循環，可改善耳聾、耳鳴的症狀，另外對於三叉神經痛也有改善的效果。因為下關穴與顳頜關節、咀嚼肌的位置非常近，經常按壓此穴，對於咬合不正造成的顳頜關節的問題有改善的效果。

拔牙腫脹怎麼辦？蜈蚣草消腫茶有效消除腫脹

對於拔牙後的腫脹問題，台灣羅珮琳中醫師建議可以飲用蜈蚣草消腫茶。倒地蜈蚣草性微寒、味甘酸微苦，具有消炎、消腫、鎮痛、解熱的功效，因為沿地表匍匐生長，類似蜈蚣而得名。而蒲公英則有抗菌作用，可對抗葡萄球菌等細菌。這種消腫茶不僅適用於拔牙後的腫脹，對於一般骨科手術和醫美手術後的腫脹，也有顯著效果。

【材料】：蜈蚣草2兩、蒲公英3錢、生甘草3錢。

【煮法】：使用2000c.c.的水，浸泡約3小時 。小火熬煮成1200c.c.，放涼取藥汁服用。

【喝法】：每次取200c.c.原汁，加入400c.c.熱水稀釋，早晚1次，持續喝3天。將剩餘藥汁冷藏，要喝時再加熱即可，避免直接飲用冰飲。



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牙齒保養秘訣：古人自製中藥牙粉維護口腔健康

台灣羅珮琳中醫師提到，雖然古人沒有現代的牙膏和牙刷，但他們有一套獨特的口腔保健方法。清代名醫陳修園曾經提出「固齒神方」，成分包括5錢青鹽、5錢石膏、4錢補骨脂、1錢半去籽花椒、1錢半白芷、1錢半薄荷葉、2錢旱蓮草、2錢半防風和1錢半細辛。除了鹽之外，其他藥材需磨成粉末後與鹽混合。

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使用時可直接放在牙刷上刷牙，或敷在牙齦上，也可以沖泡成漱口水使用。這些中藥材不僅可以殺菌，還有補腎強健牙齒和牙齦、修復黏膜、消炎止痛等功效。不過，由於細辛有小毒性，一般保養時可以考慮去除細辛，僅在牙痛或感染較嚴重時才加入。

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