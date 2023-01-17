剝牙｜拔牙後當天適合吃冰軟食物 牙醫推5食物助傷口更快復原
撰文：健康2.0
出版：更新：
拔完牙後最痛苦的就是吃飯問題，手術傷口又腫又麻，碰到一下就要痛到跳起來。牙醫提醒，其實在拔牙手術後，當天可以吃布甸、雪糕等冰涼、軟滑的食物，不僅能紓緩傷口腫脹還能撫慰人心，術後刷牙也不要太大力的漱口，才能避免引起齒槽發炎。
拔牙後當天適合吃冰軟食物
台灣牙醫師黃文龍表示，拔牙完當天患者可多吃冰的、軟的食物，來紓緩紅腫熱痛 ，避免傷口摩擦出血，同時要避免熱的、刺激的飲食，才能幫助減緩傷口發炎並讓疼痛感降低。另外，拔牙後要等2～3小時等麻藥退了，才能開始吃東西，咀嚼食物時也要用沒有拔牙的那一側。
拔牙完可吃「5食物」（按圖👇👇👇）
+4
1. 布甸
布甸質地軟滑，可以不用咀嚼就吞下去，加上溫度冰涼，在術後吃起來很舒服又能安撫人心。
2. 蘋果泥、番薯泥
蘋果富有維他命A和鋅，可幫助傷口癒合，而番薯也有維他命A，還能幫助活化免疫系統，避免傷口感染，直接吃不方便也可以打成泥再來享用。
3. 雪糕
雪糕的溫度可以紓緩傷口腫脹，減少疼痛感，但建議不要多吃，以免攝取過多的糖分與熱量。
相關文章：牙齒健康｜牙醫揭6種易蛀牙食物水果乾薯片都上榜 必讀刷牙4重點👇👇👇
+6
4. 涼稀飯
正餐可以吃放涼的稀飯，不要加入難咬的五穀雜糧類，以可以直接吞入不須咀嚼的米粥最好。
5. 豆腐
拔牙後可以吃冰涼的涼拌豆腐，補充優質的蛋白質，幫助傷口更快復原。
相關文章：剝牙｜吃流質食物適度冰敷減緩腫痛？牙醫揭拔智慧齒後4照護重點👇👇👇
+4
術後刷牙要注意 避免齒槽發炎
黃文龍也提醒，在拔牙手術後24小時即可刷牙，但刷牙時應避免觸碰到傷口，傷口處可用棉花棒沾生理食鹽水清潔，以免牙膏或漱口水造成傷口不適，要避免大力漱口，在沖洗泡沫時輕輕地讓水自然流出來就好，因為吐口水、吸血塊或是漱口都可能將齒槽內的血塊沖出，妨礙血液凝結以及減緩傷口復原速度，引發非常疼痛的齒槽發炎。
牙齒健康｜牙醫揭6種易蛀牙食物水果乾薯片都上榜 必讀刷牙4重點剝牙｜吃流質食物適度冰敷減緩腫痛？牙醫揭拔智慧齒後4照護重點牙齒健康｜5大不良習慣恐讓牙齒變歪！不要用嘴巴呼吸、習慣托腮甩牙｜缺牙不補影響日常飲食？對銀髮族來說 問題不只在進食困難牙齒健康｜牙周病難根治？初期徵兆不明顯 認清4大病程與類型小朋友意外撞崩牙？乳齒、恆齒處理有分別 牙醫教正確急救3步曲
延伸閲讀：
【本文獲「健康2.0」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」