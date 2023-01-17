剝牙｜拔牙後當天適合吃冰軟食物　牙醫推5食物助傷口更快復原

拔完牙後最痛苦的就是吃飯問題，手術傷口又腫又麻，碰到一下就要痛到跳起來。牙醫提醒，其實在拔牙手術後，當天可以吃布甸、雪糕等冰涼、軟滑的食物，不僅能紓緩傷口腫脹還能撫慰人心，術後刷牙也不要太大力的漱口，才能避免引起齒槽發炎。



拔牙後當天適合吃冰軟食物

台灣牙醫師黃文龍表示，拔牙完當天患者可多吃冰的、軟的食物，來紓緩紅腫熱痛 ，避免傷口摩擦出血，同時要避免熱的、刺激的飲食，才能幫助減緩傷口發炎並讓疼痛感降低。另外，拔牙後要等2～3小時等麻藥退了，才能開始吃東西，咀嚼食物時也要用沒有拔牙的那一側。

拔牙完可吃「5食物」（按圖👇👇👇）

+ 4

1. 布甸

布甸質地軟滑，可以不用咀嚼就吞下去，加上溫度冰涼，在術後吃起來很舒服又能安撫人心。

2. 蘋果泥、番薯泥

蘋果富有維他命A和鋅，可幫助傷口癒合，而番薯也有維他命A，還能幫助活化免疫系統，避免傷口感染，直接吃不方便也可以打成泥再來享用。

3. 雪糕

雪糕的溫度可以紓緩傷口腫脹，減少疼痛感，但建議不要多吃，以免攝取過多的糖分與熱量。

相關文章：牙齒健康｜牙醫揭6種易蛀牙食物水果乾薯片都上榜 必讀刷牙4重點👇👇👇

+ 6

4. 涼稀飯

正餐可以吃放涼的稀飯，不要加入難咬的五穀雜糧類，以可以直接吞入不須咀嚼的米粥最好。

5. 豆腐

拔牙後可以吃冰涼的涼拌豆腐，補充優質的蛋白質，幫助傷口更快復原。

相關文章：剝牙｜吃流質食物適度冰敷減緩腫痛？牙醫揭拔智慧齒後4照護重點👇👇👇

+ 4

術後刷牙要注意 避免齒槽發炎

黃文龍也提醒，在拔牙手術後24小時即可刷牙，但刷牙時應避免觸碰到傷口，傷口處可用棉花棒沾生理食鹽水清潔，以免牙膏或漱口水造成傷口不適，要避免大力漱口，在沖洗泡沫時輕輕地讓水自然流出來就好，因為吐口水、吸血塊或是漱口都可能將齒槽內的血塊沖出，妨礙血液凝結以及減緩傷口復原速度，引發非常疼痛的齒槽發炎。

延伸閲讀：

矯正牙齒就可以變小V臉美人？有「這些牙齒問題」矯正後越美！

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」