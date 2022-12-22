剝牙｜吃流質食物適度冰敷減緩腫痛？牙醫揭拔智慧齒後4照護重點

拔智齒是個痛苦的事情，因此更需要在手術拔除後好好照護。牙科醫師提醒民眾，拔完智齒後最重要的是手術傷口照護，有4個重點需要注意。



智齒清潔不易 特別容易蛀牙

智齒本身清潔不易，還容易蛀牙與長歪，因此不少民眾會在牙齒長出後，選擇手術拔除。台灣牙醫師黃文龍提醒民眾，若拔完智齒後傷口持續不適，應儘早向專業醫師求助，避免傷口感染惡化。

拔智齒後4大照護重點（按圖看清 👇👇👇）

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黃文龍幫民眾列出拔智齒後的4個照護重點：

1. 手術當天盡量吃流質食物

拔完智齒後，可先觀察半小時到1小時，若傷口沒有不適就可以進食，但當日進食要盡量以流質食物，如乳酪、粥為主，避免刺激傷口。在術後第2天就可以正常飲食，但也要避免刺激性或過燙的食物。

2. 適度冰敷減緩腫痛

拔智齒後出現腫痛以及皮膚瘀青都算是正常的傷口反應，在拔牙後48小時內可先每天冰敷6～7次，每次冰敷5～10分鐘就要休息一下，等待臉頰回溫後才能繼續下1輪冰敷，若腫痛超過3天還有出血或發燒，則應儘速就醫。

3. 刷牙時避免觸碰到傷口

術後24小時即可刷牙，但刷牙時應避免觸碰到傷口，傷口處則可用棉花棒沾生理食鹽水清潔，以免牙膏或漱口水造成傷口不適，要避免大力漱口，在沖洗泡沫時輕輕地讓水自然流出來就好，因為吐口水、吸血塊或是漱口都可能將齒槽內的血塊沖出，妨礙血液凝結以及減緩傷口復原速度，引發非常疼痛的齒槽發炎。

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4. 術後多休息

術後照醫囑服用抗生素（有時也稱為消炎藥），以避免傷口發炎，甚至出現喉嚨腫痛的現象，多數患者在休息後即可改善現象。

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