夏天疾病｜熱傷害嚴重恐奪命！醫生教高危險族群紓緩症狀3方法

聯合國指出地球正式進入「沸騰時代」！以台灣為例，夏季來臨後，連日氣溫屢創新高，造成熱傷害的機率大幅上升。醫師提醒，孩童為熱傷害好發族群，家長不可輕忽。



氣溫沸騰季節，熱傷害高危險群注意

台灣台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧表示，在高溫悶熱環境下，容易造成身體散熱機能下降，體溫持續上升，就會引發「熱傷害」。通常好發於嬰幼兒、老年人、本身有慢性疾病或免疫系統疾病的患者，以及運動員、戶外工作者。

熱傷害種類（按圖 👇👇👇）

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她說明：「夏天悶熱會導致身體大量流汗，如果沒有適時補充水分，便容易脫水，造成電解質不平衡，進而影響身體器官功能。其中，0〜3 歲的嬰幼兒又因體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命」。

熱傷害4進程速度快，嚴重恐致命

邱馨慧提醒，熱傷害進程快速，程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑，症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、甚至暈厥。

她強調，熱衰竭距離中暑只有一線之隔，熱衰竭的特點為身體摸起來很熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度；到了中暑程度時，皮膚則呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度。而中暑的死亡率高達3至8成，不可不慎！

當孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態，應盡快就醫。醫師會透過病史詢問、理學檢查、抽血檢驗等來判斷脫水狀況、電解質是否失衡及身體器官的損害程度。若症狀嚴重，立即給予物理性降溫合併大量輸液救急。

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夏日熱傷害如何紓緩症狀

1. 轉移至陰涼透風的環境：若環境有空調、風扇可提升散熱效果，同時也要避免人群圍繞造成空氣悶熱不流通。

2. 適時補充水分電解質：在孩子一直冒汗時，就必須適時補充水分與電解質，運動飲料或是含少許鹽分的冷開水是很好的選擇；但若孩子非清醒狀態，切勿將水倒入口中，否則易造成吸入性肺炎，增加症狀嚴重性。

3. 物理性散熱：去除或解開孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫。

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預防勝於治療！醫教如何協助孩子預防

面臨炎夏，邱馨慧呼籲，預防重於治療，要預防熱傷害，進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽、或陽傘等防曬，並隨時補充水分，同時留意孩子的精神活力及排尿狀況。

若活動力明顯減退、精神狀況疲憊或是尿量減少，家長一定要提高警覺，及時補充水分和電解質，才能夠避免憾事發生，讓孩子擁有健康快樂的假期。若症狀已經嚴重到影響孩童意識，即便體溫量測不到高溫，也必須儘早送醫治療。

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用酒精、退燒藥退燒？錯誤迷思常延誤治療

台灣國民健康署提醒，出現熱傷害時，千萬注意「不用酒精」、「不用退燒藥」，有可能為熱傷害患者帶來二度傷害。酒精屬於揮發性高的液體，若用來擦拭在患者身上，僅能「暫時」製造表面皮膚已降溫的現象，同時毛細孔愈冷收縮，反而有礙身體的散熱行為。

因熱傷害身體發燙機制與發燒完全不同。發燒是受病菌感染發炎，或體內免疫反應產生細胞激素，才導致體溫上升 ( 體溫約在38-41°C )，會有忽冷忽熱症狀，服用退燒藥能抑制發炎反應，降低體溫；但中暑是因為在高濕熱環境下體溫調節中樞和排汗系統失常所導致，因此，服用退燒藥對中暑患者是沒有幫助的。

台灣國民健康署建議，當熱傷害真的發生的時候，除了穩定患者心情，也可以加速急救的速度，牢記「蔭涼」、「脫衣」、「散熱」、「喝水」、「送醫」5步驟，將患者的熱傷害程度降到最小，千萬不要讓錯誤的迷思耽誤了就醫治療時間。

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