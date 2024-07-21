心血管健康｜高溫易引發心肌梗塞恐致死！一文認清發作前9大徵兆

端午過後，香港、台灣正式進入夏天，動輒攝氏30多度的高溫不僅讓人吃不消，「心臟」也受不了。心臟科醫師床臨床觀察發現，高溫對健康危害相當大，特別是三高患者夏天發生心肌梗塞的風險相當高，且致死率高。



醫師提醒，有高血壓或心血管疾病的民眾，炎夏更要注意水分補充，如果尿液顏色偏深黃色，表示體內水分不足，應儘快補充水分或電解質飲品，以免引發心臟危機。

為什麼夏天心肌梗塞風險高？（按圖👇👇👇）

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心血管疾病始終位居台灣人10大死因中第2名，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸煙及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。雖然天氣冷對於心臟血管傷害較為明顯，但是高溫對人體的危害也不容小覷。

台灣國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，不管冬天還是夏天都會好發心血管疾病，只是誘發機轉不一樣。他分享臨床經驗，夏天出現心肌梗塞的人數並不亞於冬季，因此本身為心血管疾病的高風險族群，炎炎夏日除了預防中暑之外，更應預防心血管疾病的發生。

為什麼夏天心肌梗塞風險高？

至於夏天為何容易發生心肌梗塞？張釗監分析原因，夏天氣溫升高，人體血管擴張，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，引發心律不整或心臟衰竭。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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根據不同國家地區的流行病學研究，冬季確實是心肌梗塞好發的季節，但當夏季氣溫特別高的時候，因急性冠心症而至急診的人數跟冬天差不多。研究更發現，當氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高。更值得注意的是，當溫度超過31.5℃，風險會增加近3成。

外國有研究更指出，溫度每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，如果病人同時伴隨高齡或糖尿病，更會提升高溫引發冠心病而死亡的風險。張釗監強調，天熱汗水流失多、蒸發快，若未及時補充水分，會造成體內因缺水而增加血液黏稠度，提高血栓風險，進而導致心肌梗塞。

夏天血液黏稠 增加血栓風險

此外，夏天排汗過多，會使體內的鈉及鉀離子不平衡，影響心肌收縮，提高心臟病發作風險。張釗監分享臨床案例，台灣55歲的陳先生是標準上班族，最近天氣炎熱，偶爾感到呼吸喘、甚至出現胸悶等症狀，稍稍拍拍胸脯、休息約一分鐘就有改善，因此自覺體健的不以為意，只以為是過胖造成。

不料，日前他突然喘不過氣，全身冒汗，幾近暈厥，同事急忙打求助電話，救護員抵達現場時，陳先生已心肺功能停止，高級緊急救護技術員立即現場以AED「自動體外心臟去顫器」施予電擊。經過二次電擊才恢復心跳呼吸，就近急送台灣國泰醫院急診室，於送往醫院途中，救護車上再度電擊兩次。

到急診室後，經過連串醫療處置後，終於順利恢復心跳呼吸。急診醫師判斷心電圖為急性心肌梗塞，立刻會診心臟科醫師，並啟動心臟心導管小組，為陳先生實施緊急心導管治療進行支架置放術，經過冠心症救護團隊的適當醫療處置後，患者恢復健康返回職場工作。

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心肌梗塞發作前有哪些前兆？

美國心臟協會呼籲心臟病患者、50歲以上及體重過重的民眾，應特別注意熱對身體造成的傷害，在中午至下午3點應避免到戶外活動；外出時盡量穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子及太陽眼鏡、在陰涼處適當休息以避免熱傷害，並多補充水分，遵循醫囑服藥。

台灣國民健康署署長王英偉則提醒民眾，夏天除了要預防中暑外，有高血壓或心血管疾病的民眾，若發生胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，可能是心臟病徵兆，千萬別以為是「高溫」引起的症狀，最好盡速到醫院就診，以免錯失治療時機。多數的心肌梗塞在發作前一個月內，身體會出現以下徵兆：

- 胸部悶悶痛痛的，感覺喘不過氣。

- 感覺胸口被重物壓住，但說不出正確痛點。

- 不明原因的上腹痛、牙痛、喉嚨痛，或是左肩膀、左背、左手臂、左手肘、下巴、背部任何一個地方感覺痠麻痛（輻射性疼痛）。

- 呼吸變得短促。

- 噁心想吐。

- 覺得頭昏腦脹或是暈暈的、意識不清。

- 冒冷汗。

- 臉色變得蒼白。

- 女性常以疲倦、失眠、焦慮等非心臟相關症狀出現。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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