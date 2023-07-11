夏天疾病｜皮膚現紅疹4症狀已受熱傷害 熱中暑嚴重恐致死
撰文：中天新聞網
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一踏出門就像被火烤！對此，台灣黃軒醫師提醒，除了天氣熱容易引起森林火災、也預計會傷害到許多人的健康，在高溫下，更是恐會讓死亡率很高的「熱中暑」找上身。
台灣黃軒醫師在臉書發文表示，許多人的身體早在高溫下，都有陸續受到熱傷害，產生了一些症狀變化，但是大部分的人自己都不知道，也沒察覺自己的前兆症症狀。
熱傷害種類（按圖 👇👇👇）
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對此，他也整理了以下「 4症狀」給大家，若出現其中一個就代表你可能已經有受到熱傷害了：
1. 熱水腫
一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，身體會有血管擴張，試圖將盡可能多的熱量散發到系統之外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。
2. 熱紅疹
如果您的皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是「熱疹」，當汗水孔被阻塞時會引起皮疹。
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3. 熱痙攣
通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質，而導致「肌肉出現痙攣」。
4. 熱暈厥
當您因出汗和血壓低而失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦引發了「頭暈」。
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台灣黃軒醫師提醒，若錯過了以上這些前兆，並未及時防止身體健康惡化，接下來恐會讓死亡率直直上升，嚴重甚至會死亡。
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