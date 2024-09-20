足底筋膜炎｜3種人最容易中招！中醫扎頭針可緩解、按摩3穴位預防

被足底筋膜炎痛過的人，就知道有多難受！中醫師提醒腳掌長期用力的3種職業的人，要特別留意。



台灣翰鳴堂中醫診所中醫師吳文誠指出，常見會導致足底筋膜炎惡化的因素包括久站、體重過重、扁平足或高足弓、運動傷害等，其中又以櫃姐、三鐵選手、體力勞動者最常出現相關症狀。

▼9種人容易有足底筋膜炎（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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專櫃小姐白天站很久 隔天下床苦哈哈

他舉例說明，有位26歲的櫃姐林小姐早上起床踩到地板時，腳底就會傳來劇烈的刺痛感，連續幾天下來，一想到下床腳會貼地，立馬就是一陣痛，怕得不得了。林小姐曾嘗試過拉筋、熱敷、服用止痛藥等方式來緩解疼痛，卻都未能明顯改善症狀。

足底筋膜承載身體重量

吳文誠說，足底筋膜是位於腳底與腳跟的扇形結締組織，從腳跟延伸到五個腳趾，直接承擔了身體在站立時與地面接觸的大部分面積。在日常生活中，足底筋膜難免會因為過度的壓力而產生小裂傷。當身體的支撐或出力稍有不均，超過足底筋膜的自身修復能力時，就容易誘發足底筋膜發炎而造成疼痛。

▼常見筋膜炎成因：（按圖了解👇👇👇）

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中醫以「頭」針治療「足」底筋膜炎

許多患者因為足底筋膜炎或踩地痛等困擾到中醫診所就診時，醫師告知「要針灸頭皮」來治療時，都會感到十分驚訝。吳文誠表示，事實上，全身的筋骨症狀都可以透過在頭皮下針而立即獲得改善。他解釋，發炎與各種酸麻脹痛都是來自大腦的訊號，藉由刺激頭皮下肢區的對應點，不僅能讓足底當下止痛，更能改變身體慣性的發力方式，降低發炎反應。

鹿角、葛根、杜仲3味中藥調理足底筋膜炎

針灸後雖然能暫時緩解，但過沒多久又再次復發的患者，吳文誠提醒，需要進一步搭配服用中藥來調理足底筋膜。根據中醫理論，足底筋膜屬於膀胱經的範疇，因此使用走督脈、膀胱經的中藥如鹿角、葛根、杜仲等藥材都能緩解疼痛。

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足底筋膜炎別再來 居家勤按摩3大穴位

解決了急性疼痛後，患者應該持續保養，避免疼痛再來打擾，不妨利用時間在家按摩以下3個穴位：

1. 山穴：

位於小腿正後方，伸直小腿或上提足跟時呈現尖角狀凹陷處。

2. 陽陵泉：

位於小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處。中醫有「筋會陽陵」的說法，此穴專治各種筋骨之傷。

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3. 百會穴：

位於頭頂正中央稍後方，兩耳尖連線與鼻樑向上延伸線的交會處。從全息針灸的角度來看，頭頂可對應足底，因此可用來治療足跟痛等症狀。

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