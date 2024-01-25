睡眠不足｜失眠與高血壓有關？中醫：耳穴貼壓可改善高血壓與失眠

在台灣，約有390萬人有失眠情形，平均每5人就有1人有睡不好的問題。



除了夜間磨牙，不寧腿症候群等病人，臨床上發現高血壓也是導致失眠疾病之一。中醫師解釋，血壓與失眠有著密切關連，臨床發現，透過舒張血管的小物，可改善病人失眠問題。

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失眠為何與高血壓息息相關？台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕解釋，晚上失眠後，患者交感神經興奮度增加，導致血壓處於持續升高狀態。再加上，失眠也可導致自律神經功能紊亂，患者可能出現煩躁、緊張、焦慮等精神障礙，在此狀態下，小動脈持續收縮，可加劇心血管的損害。

失眠與高血壓有關！將使血管健康狀況變嚴重

因此，臨床上常看見高血壓合併失眠患者，會因睡眠障礙而加重負面影響。林在裕提及，甚至在惡性循環下，合併失眠症還會促進高血壓的病程進展，從而使血壓控制難度增加。

林在裕分享，先前曾收治台灣一名高血壓女性患者，患有高血壓的58歲林女士，近一年多來為高血壓及失眠所苦，不只經常有頭痛、頭暈及耳鳴等高血壓相關症狀，服用藥物時血壓才會穩定，沒吃又會飆高。同時又伴隨有每天都須躺1小時以上才能睡著且半夜也會常常醒來的失眠症狀，令病人相當困擾。

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中醫：耳穴貼壓可改善高血壓與失眠

林在裕觀察，與個案同樣罹患高血壓合併失眠的病人其實不少，經臨床統計顯示高血壓病人中有高達46.6%的人為失眠所苦。中醫視高血壓為「肝陽上亢」症型，而治療方式常見一種稱作「耳穴貼壓」的保健療法。上述病人使用耳穴貼壓後，血壓偏高的狀況已穩定，從而改善失眠症狀。

原理在於，耳穴貼壓法可刺激神經和內分泌系統，對擴張血管具有一定的效果，從而產生舒張血管，降低血壓的療效。林在裕表示，耳穴貼壓法亦可讓患者大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，產生鎮靜及安眠的作用，讓患者失眠的狀態也可獲得改善。

不僅如此，耳穴貼壓操作簡單又方便，只要將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩，即可發揮降壓、助眠療效。每次療程可貼壓2至3天，5個療程後就會有效果。

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林在裕提及，長期服用藥物來治療疾病的確會加重肝、腎的負擔，有些病人也會出現不吃藥就會加重症狀的情形。因此，為了避免藥源性所導致的毒害，選用非藥物療法（如耳穴貼壓療法等），激發身體天然的抗病能力，改善血壓偏高的同時也能讓失眠質自然控制。

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