鼻竇炎｜鼻塞持續超這時間要就醫！醫揭鼻塞伴隨2症狀恐發炎感染

現代人總是因為空氣問題或過敏，而鼻子問題不斷，若鼻塞問題持續不止，甚至影響日常生活，需要尋求專業醫師的協助。



醫師說明，有以下幾種情況可能代表鼻塞問題已經到了需要就醫的程度，若長期單側鼻塞未改善，還可能是「腫瘤」徵兆。

只要一躺下就鼻塞？睡覺鼻塞6大原因解說（按圖👇👇👇）

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鼻塞持續超過10天沒好轉要注意

感冒合併的鼻塞，一般在7至10天內就會緩解。台灣耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，如果感冒和鼻塞持續超過一周，且沒有明顯改善，就可能是細菌感染，如鼻竇炎所引起，需要醫生評估，並可能開立抗生素治療。

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伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛不適快就醫

胡皓淳表示，當鼻塞伴隨嚴重的頭痛、臉部壓痛，或感覺到鼻竇周圍的脹痛時，就是鼻竇炎的典型症狀。當鼻竇中的分泌物無法排出，細菌就可能會孳生，導致發炎和感染，若壓痛和頭痛持續不斷，就需要立即處理，否則可能進一步惡化為更嚴重的健康問題。

預防鼻竇炎方法（按圖👇👇👇）

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長期單側鼻塞未改善 恐是「腫瘤」徵兆

胡皓淳提到，單側鼻塞更要特別注意，因為它可能與結構性問題有關，如鼻中膈彎曲或鼻瘜肉，或者是更罕見的情況，例如腫瘤或異物等狀況。如果鼻塞已嚴重到影響日常呼吸或睡眠品質，還可能是睡眠呼吸中止症導致，恐會有慢性疲勞、高血壓，甚至心血管疾病等問題，要儘快尋求醫師協助，不要怠慢。

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